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Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 14.06.2025
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13:17 14.06.2025 (обновлено: 13:19 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/intervidenie-2022795863.html
Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение"
Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 14.06.2025
Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение"
Дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн - представит Колумбию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:17:00+03:00
2025-06-14T13:19:00+03:00
колумбия
богота
латинская америка
в мире
интервидение – 2025
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн - представит Колумбию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. "Колумбия на "Интервидении"25"! Приветствуем новых участниц! Колумбия выходит на сцену "Интервидения"25" с голосами, которые не спутать ни с чем. Страну представит дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн", - говорится в сообщении.Как уточняется, исполнительницы начали карьеру в Боготе, с тех пор они выступают на сценах Латинской Америки, Европы и Азии. Кроме того, дуэт сотрудничал с легендарными музыкантами и неоднократно становился лауреатом национальных премий. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Россию на конкурсе представит Shaman. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, а певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара.
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РИА Новости
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колумбия, богота, латинская америка, в мире, интервидение – 2025
Колумбия, Богота, Латинская Америка, В мире, Интервидение – 2025
Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение"

Дуэт Las Añez представит Колумбию на музыкальном конкурсе "Интервидение"

© Фото : ИнтервидениеЛоготип международного музыкального конкурса "Интервидение 2025"
Логотип международного музыкального конкурса Интервидение 2025 - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Интервидение
Логотип международного музыкального конкурса "Интервидение 2025". Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн - представит Колумбию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса.
"Колумбия на "Интервидении"25"! Приветствуем новых участниц! Колумбия выходит на сцену "Интервидения"25" с голосами, которые не спутать ни с чем. Страну представит дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн", - говорится в сообщении.
© Фото : ИнтервидениеДуэт Las Añez
Дуэт Las Añez - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Интервидение
Дуэт Las Añez
Как уточняется, исполнительницы начали карьеру в Боготе, с тех пор они выступают на сценах Латинской Америки, Европы и Азии. Кроме того, дуэт сотрудничал с легендарными музыкантами и неоднократно становился лауреатом национальных премий.
Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Россию на конкурсе представит Shaman. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, а певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара.
Часы обратного отсчета дней до начала музыкального конкурса Интервидение-2025, установленные на Манежной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Стало известно, кто представит Катар на "Интервидении"
13 июня, 17:09
 
КолумбияБоготаЛатинская АмерикаВ миреИнтервидение – 2025
 
 
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