https://ria.ru/20250614/intervidenie-2022795863.html

Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение"

Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение" - РИА Новости, 14.06.2025

Стало известно, кто представит Колумбию на конкурсе "Интервидение"

Дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн - представит Колумбию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:17:00+03:00

2025-06-14T13:17:00+03:00

2025-06-14T13:19:00+03:00

колумбия

богота

латинская америка

в мире

интервидение – 2025

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн - представит Колумбию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение", сообщается в Telegram-канале конкурса. "Колумбия на "Интервидении"25"! Приветствуем новых участниц! Колумбия выходит на сцену "Интервидения"25" с голосами, которые не спутать ни с чем. Страну представит дуэт Las Añez - близнецы Хуанита и Валентина Аньес Ротманн", - говорится в сообщении.Как уточняется, исполнительницы начали карьеру в Боготе, с тех пор они выступают на сценах Латинской Америки, Европы и Азии. Кроме того, дуэт сотрудничал с легендарными музыкантами и неоднократно становился лауреатом национальных премий. Ранее директор департамента маркетинга и коммуникаций "Интервидения" Анастасия Григорьева сообщила РИА Новости, что конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве, участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Россию на конкурсе представит Shaman. Певица Настя Кравченко примет участие в конкурсе от Белоруссии, а Киргизию представит трио "Номад". От Венесуэлы на конкурс поедет певец, композитор и продюсер Омар Аседо. Певица и инструменталистка Зулема Иглесиас Саласар представит Кубу. Исполнитель Слободан Тркуля и его группа Balkanopolis примут участие от Сербии, а певица и композитор Дана Аль-Мир - от Катара.

https://ria.ru/20250613/intervidenie-2022683862.html

колумбия

богота

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колумбия, богота, латинская америка, в мире, интервидение – 2025