https://ria.ru/20250614/gruppa-2022805894.html
В Россию вернули группу военных из украинского плена
В Россию вернули группу военных из украинского плена - РИА Новости, 14.06.2025
В Россию вернули группу военных из украинского плена
Очередная группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:45:00+03:00
2025-06-14T14:45:00+03:00
2025-06-14T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Очередная группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ."В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - уточнили в МО РФ.Подчеркивается, что российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группа российских военнослужащих возвращена из плена
Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.
2025-06-14T14:45
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вооруженные силы украины, россия, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Стамбул
В Россию вернули группу военных из украинского плена
Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной