https://ria.ru/20250614/gruppa-2022805894.html

В Россию вернули группу военных из украинского плена

В Россию вернули группу военных из украинского плена - РИА Новости, 14.06.2025

В Россию вернули группу военных из украинского плена

Очередная группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:45:00+03:00

2025-06-14T14:45:00+03:00

2025-06-14T14:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

стамбул

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Очередная группа российских военнослужащих возвращена с подконтрольной киевскому режиму территории в рамках стамбульских договоренностей, сообщили в Минобороны РФ."Четырнадцатого июня текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена еще одна группа российских военнослужащих", - говорится в сообщении.Отмечается, что взамен была передана группа военнопленных ВСУ."В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - уточнили в МО РФ.Подчеркивается, что российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html

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Группа российских военнослужащих возвращена из плена Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях. 2025-06-14T14:45 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, россия, стамбул