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ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба

ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба - РИА Новости, 14.06.2025

ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба

Военные Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба ВС Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T10:30:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Военные Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба ВС Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных."В результате агрессии со стороны сионистского режима погиб заместитель начальника генштаба по вопросам разведки Голамреза Мехраби и заместитель начальника генштаба Мехди Рабани", - сообщило агентство.Ранее военные Ирана заявили о гибели начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024