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ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба - РИА Новости, 14.06.2025
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10:30 14.06.2025 (обновлено: 10:34 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/gibel-2022778126.html
ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба
ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба - РИА Новости, 14.06.2025
ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба
Военные Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба ВС Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T10:30:00+03:00
2025-06-14T10:34:00+03:00
иран
израиль
в мире
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Военные Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба ВС Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных."В результате агрессии со стороны сионистского режима погиб заместитель начальника генштаба по вопросам разведки Голамреза Мехраби и заместитель начальника генштаба Мехди Рабани", - сообщило агентство.Ранее военные Ирана заявили о гибели начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Иран, Израиль, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба

ВС Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба из-за атак

© Фото : Iranian Red Crescent SocietyАвтомобиль скорой помощи в Иране
Автомобиль скорой помощи в Иране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© Фото : Iranian Red Crescent Society
Автомобиль скорой помощи в Иране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Военные Ирана сообщили о гибели двух заместителей начальника генштаба ВС Ирана, сообщило агентство Tasnim со ссылкой на заявление военных.
"В результате агрессии со стороны сионистского режима погиб заместитель начальника генштаба по вопросам разведки Голамреза Мехраби и заместитель начальника генштаба Мехди Рабани", - сообщило агентство.
Ранее военные Ирана заявили о гибели начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери.
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