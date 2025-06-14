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Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан
Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 14.06.2025
Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан
Российский продюсер Аля Сомкина, которая находилась среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан РФ, сообщила РИА Новости, что были определенные... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:01:00+03:00
2025-06-14T16:01:00+03:00
2025-06-14T16:01:00+03:00
иран
азербайджан
россия
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Российский продюсер Аля Сомкина, которая находилась среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан РФ, сообщила РИА Новости, что были определенные трудности, когда их съемочная группа находилась на территории Ирана, но сейчас они в Астаринском районе Азербайджана и находятся в полной безопасности. "Нам помогали все. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех искренне и от души. Когда наша съемочная группа находилась на территории Ирана, были определенные трудности, но сейчас мы уже в Азербайджане и находимся в полной безопасности. В ближайшее время нас отправят в Москву", - сообщила она.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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иран, азербайджан, россия, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
Иран, Азербайджан, Россия, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан
Продюсер Сомкина: на территории Ирана были определенные трудности