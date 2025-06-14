https://ria.ru/20250614/evakuatsiya-2022824861.html

Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан

Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан - РИА Новости, 14.06.2025

Российский продюсер рассказала об эвакуации из Ирана в Азербайджан

Российский продюсер Аля Сомкина, которая находилась среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан РФ, сообщила РИА Новости, что были определенные... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:01:00+03:00

2025-06-14T16:01:00+03:00

2025-06-14T16:01:00+03:00

иран

азербайджан

россия

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

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БАКУ, 14 июн – РИА Новости. Российский продюсер Аля Сомкина, которая находилась среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан граждан РФ, сообщила РИА Новости, что были определенные трудности, когда их съемочная группа находилась на территории Ирана, но сейчас они в Астаринском районе Азербайджана и находятся в полной безопасности. "Нам помогали все. Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех искренне и от души. Когда наша съемочная группа находилась на территории Ирана, были определенные трудности, но сейчас мы уже в Азербайджане и находимся в полной безопасности. В ближайшее время нас отправят в Москву", - сообщила она.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иран, азербайджан, россия, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире