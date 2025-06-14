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Какие тайны унес в могилу бывший муж Пугачевой Александр Стефанович

Какие тайны унес в могилу бывший муж Пугачевой Александр Стефанович - РИА Новости, 14.06.2025

Какие тайны унес в могилу бывший муж Пугачевой Александр Стефанович

Этот талантливый режиссёр, журналист, писатель, кинодраматург поставил первый отечественный киномюзикл "Дорогой мальчик", а также одним из первых начал снимать... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:10:00+03:00

2025-06-14T08:10:00+03:00

2025-06-14T08:10:00+03:00

александр стефанович

алла пугачева

вгик

мосфильм

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости, Вадим Минеев. Этот талантливый режиссёр, журналист, писатель, кинодраматург поставил первый отечественный киномюзикл "Дорогой мальчик", а также одним из первых начал снимать в СССР музыкальные клипы. Он близко дружил с Сергеем Михалковым, Юрием Любимовым и другими выдающимися личностями. Александр Стефанович, безусловно, вписал свое имя в советское искусство. Однако многим он запомнился как "один из мужей Аллы Пугачевой". Сценический образ певицы, как утверждал Стефанович, создал именно он. Впрочем, сама примадонна это отрицала. Какие тайны о первых лицах советской эстрады Александр не успел рассказать – в материале РИА Новости.Курил, ругался матом и бил БоярскогоРодился Стефанович в декабре 1944 года в Ленинграде. Детство провел в коммунальной квартире на улице Гончарной. Во дворе слыл настоящим хулиганом - рано начал курить, ругался матом. Однажды со своим соседом по подъезду, будущим певцом и актером Мишей Боярским, распотрошили матрас и сделали факелы, чуть не устроив пожар в многоквартирном доме.Боярскому временами доставалось от Стефановича, а родители Михаила запрещали сыну с ним общаться."Всё потому, что нормальные дети нашего двора учились в соседней 153-й школе. А этот парнишка ходил в музыкальную школу и носил красивую черную папку, на которой было написано слово "Ноты". Ну как его было не отмутузить за это?!" — рассказывал позже Стефанович.Уже студентом громко заявил о себеНо со временем хулиган взялся за ум и в 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Еще на студенческой скамье он довольно громко заявил о себе документальной лентой "Все мои сыновья". Первый на отечественном телевидении фильм-интервью удостоился Главного приза Всесоюзного фестиваля телефильмов и других наград. Впоследствии его называли исповедью поколения.Во время учебы случился и актерский дебют в игровом кино - Стефанович получил главную роль в художественном фильме "Прощай". С 1970 года он начал работать режиссером-постановщиком на "Мосфильме".Пугачева расписалась кровьюСудьбоносная встреча Стефановича и Пугачевой произошла в 1976 году на домашней вечеринке у поэта Леонида Дербенева. Хотя оба на тот момент были несвободны, молодые люди быстро договорились о свидании.В ресторане “Сосновый Бор” Стефанович протянул блокнот певице со словами: “Тут автографы великих людей. Распишись. Может, и ты когда-нибудь станешь знаменитой”. Пугачева поступила весьма экстравагантно, взяла нож, разрезала палец, выдавила каплю крови и написала: “Это кровь Аллы Пугачевой. Определите на досуге мою группу”.Поступок потряс Стефановича. Ужин в ресторане закончился в гостинице. Утром он достал блокнот и написал на страничке рядом: “Идея. Театр Аллы Пугачевой”.Главная тема – грустная женская доляПугачева и Стефанович поженились 24 декабря 1977 года. Свадьба происходила на даче советского официального миллионера Бабека Серуша, женатого на актрисе Наталье Петровой.Еще до свадьбы Стефанович повесил на кухне листок с главными принципами работы артистки, которые свято соблюдались. Каждая песня должна была быть коротким спектаклем и исповедью, основная тема – грустная женская доля.Благодаря Стефановичу Пугачева познакомилась со многими нужными людьми. Говорил, что это он придумал балахон и пышную прическу.В свое время он возглавлял ревизионную комиссию Союза кинематографистов. Его проверок боялись, и коллеги хотели с ним дружить. Благодаря связям он запустил фильм “Женщине, которая поет”.Картина о поисках любви и трудностях женской судьбы стал лидером проката, его посмотрели 55 миллионов зрителей. По результатам опроса журнала “Советский экран” Алла Пугачева была названа лучшей актрисой года.Отработанная схемаНе секрет, что Пугачева давала иногда "левые" концерты, схема была проста и хорошо обкатана. Например, в день было по несколько аншлагов. А по документам заполняемость зала указывалась всего 50-70 процентов.Однажды Стефановича вызвали в прокуратуру и сообщили, что в руках милиции есть неопровержимые доказательства того, что стадион на концертах Пугачевой в Симферополе всегда был забит под завязку. И попросили объясниться.Но во многом благодаря связям Стефановича этому делу не дали ход. За все ответил Саша Авилов, руководитель ансамбля Пугачевой "Ритм", отсидевший четыре года.Развод со скандаломПрожив четыре года в браке, пара рассталась со скандалом. Громким и со множеством свидетелей. По суду жилье досталось певице. Антиквариат и другие ценные вещи, купленные во время совместного проживания, присудили Стефановичу.После развода с бывшим мужем певица не общалась и знать его не хотела. Иногда нелицеприятно о нем высказываясь. Долгие годы Стефанович вел дневники и хранил всю переписку с бывшей женой.Среди писем были и такие строки: "Миленький мой, хорошенький, пригоженький, родненький, сладенький, противненький, талантливенький, красивенький и так далее, и так далее. Целую тебя, Алла".Блокнот с письмами Пугачевой Стефанович хранил под замком и планировал позже их опубликовать, издав отдельной книгой. Друзьям говорил, это будет бестселлер. Но не успел. Сейчас местонахождение этих писем неизвестно.Пугачева проститься с бывшим мужем, который умер в 2021 году, не приехала.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр стефанович, алла пугачева, вгик, мосфильм