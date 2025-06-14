https://ria.ru/20250614/dubinskiy-2022761529.html

В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина в День России

В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина в День России - РИА Новости, 14.06.2025

В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина в День России

На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России восприняли как предательство, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:23:00+03:00

2025-06-14T08:23:00+03:00

2025-06-14T08:23:00+03:00

в мире

россия

киев

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марко рубио

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России восприняли как предательство, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — говорится в публикации. Дубинский отметил, что если отношения Вашингтона и Москвы продолжат улучшаться, и в какой-то момент страны начнут вести бизнес, то за США последует и Европа. В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.

https://ria.ru/20250613/devis-2022575352.html

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в мире, россия, киев, украина, марко рубио, верховная рада украины