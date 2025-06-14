В Киеве раскрыли, какой неожиданный удар получила Украина в День России
Дубинский: на Украине поздравление россиян от Рубио восприняли как предательство
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. На Украине поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России восприняли как предательство, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — говорится в публикации.
Дубинский отметил, что если отношения Вашингтона и Москвы продолжат улучшаться, и в какой-то момент страны начнут вести бизнес, то за США последует и Европа.
В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.
"После того, как Рубио поздравил россиян с Днем России, у нас тут страшный вой - нас предали!" — говорится в публикации.
Дубинский отметил, что если отношения Вашингтона и Москвы продолжат улучшаться, и в какой-то момент страны начнут вести бизнес, то за США последует и Европа.
В четверг Рубио поздравил россиян с Днем России. Кроме того, он подтвердил стремление Вашингтона к взаимодействию с Москвой для урегулирования конфликта с Киевом и выразил надежду, что это будет способствовать развитию более выгодных отношений между державами.