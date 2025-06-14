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В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина - РИА Новости, 14.06.2025
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09:37 14.06.2025 (обновлено: 09:40 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/dtp-2022771837.html
В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина
В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина - РИА Новости, 14.06.2025
В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина
Мужчина погиб, четыре человека, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Саратовской области, сообщила... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T09:37:00+03:00
2025-06-14T09:40:00+03:00
саратовская область
саратов
происшествия
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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина погиб, четыре человека, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Саратовской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. По предварительным данным, в 5.35 мск на 349-м километре федеральной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" столкнулись автомобили Lada Vesta, Mitsubishi Pajero и автобус Neoplan. "В результате ДТП водитель Lada Vesta, мужчина 1988 года рождения, скончался на месте ДТП, его пассажиры: женщина и трое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. Областная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что, предварительно, водитель отечественного автомобиля столкнулся с японским внедорожником и туристическим автобусом. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
https://ria.ru/20250613/dtp-2022690732.html
https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html
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саратовская область, саратов, происшествия
Саратовская область, Саратов, Происшествия
В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина

Мужчина погиб, 4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Саратовской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина погиб, четыре человека, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Саратовской области, сообщила региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, в 5.35 мск на 349-м километре федеральной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" столкнулись автомобили Lada Vesta, Mitsubishi Pajero и автобус Neoplan.
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"В результате ДТП водитель Lada Vesta, мужчина 1988 года рождения, скончался на месте ДТП, его пассажиры: женщина и трое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона.
Областная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что, предварительно, водитель отечественного автомобиля столкнулся с японским внедорожником и туристическим автобусом. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
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