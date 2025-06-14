https://ria.ru/20250614/dtp-2022771837.html

В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина

В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина - РИА Новости, 14.06.2025

В Саратовской области в ДТП с автобусом погиб мужчина

Мужчина погиб, четыре человека, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Саратовской области, сообщила... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T09:37:00+03:00

2025-06-14T09:37:00+03:00

2025-06-14T09:40:00+03:00

саратовская область

саратов

происшествия

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САМАРА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина погиб, четыре человека, включая троих детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей и автобуса в Саратовской области, сообщила региональная Госавтоинспекция. По предварительным данным, в 5.35 мск на 349-м километре федеральной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" столкнулись автомобили Lada Vesta, Mitsubishi Pajero и автобус Neoplan. "В результате ДТП водитель Lada Vesta, мужчина 1988 года рождения, скончался на месте ДТП, его пассажиры: женщина и трое несовершеннолетних детей доставлены в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении Госавтоинспекции региона. Областная прокуратура уточнила в своем Telegram-канале, что, предварительно, водитель отечественного автомобиля столкнулся с японским внедорожником и туристическим автобусом. Надзорное ведомство проверяет исполнение законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.

https://ria.ru/20250613/dtp-2022690732.html

https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html

саратовская область

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саратовская область, саратов, происшествия