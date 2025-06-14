https://ria.ru/20250614/dtp--2022834318.html
В Подмосковье столкнулись две легковушки
В Подмосковье столкнулись две легковушки - РИА Новости, 14.06.2025
В Подмосковье столкнулись две легковушки
Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 58-м километре автодороги М-2 "Крым" в подмосковном Чехове, пострадал один человек, РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:40:00+03:00
2025-06-14T17:40:00+03:00
2025-06-14T17:43:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
чехов
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 58-м километре автодороги М-2 "Крым" в подмосковном Чехове, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 15.00 на 58-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Черри", совершил наезд на припаркованный на обочине по причине технической неисправности автомобиль "Фольксваген", - говорится в сообщении. В результате ДТП 44-летняя пассажирка автомобиля "Черри" доставлена в больницу в травмами, сообщает ведомство. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.
https://ria.ru/20250614/pogonya-2022833032.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), происшествия, чехов
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье), Происшествия, Чехов
В Подмосковье столкнулись две легковушки
ДТП с 2 легковушками произошло на 58-м км автодороги М-2 "Крым" в Подмосковье