https://ria.ru/20250614/dtp--2022834318.html

В Подмосковье столкнулись две легковушки

В Подмосковье столкнулись две легковушки - РИА Новости, 14.06.2025

В Подмосковье столкнулись две легковушки

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 58-м километре автодороги М-2 "Крым" в подмосковном Чехове, пострадал один человек, РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:40:00+03:00

2025-06-14T17:40:00+03:00

2025-06-14T17:43:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

чехов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0e/2022834471_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7b5bd01a9a848494d20f437469617751.jpg

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП на 58-м километре автодороги М-2 "Крым" в подмосковном Чехове, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. "Сегодня примерно в 15.00 на 58-м километре автодороги М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем "Черри", совершил наезд на припаркованный на обочине по причине технической неисправности автомобиль "Фольксваген", - говорится в сообщении. В результате ДТП 44-летняя пассажирка автомобиля "Черри" доставлена в больницу в травмами, сообщает ведомство. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение ограничено.

https://ria.ru/20250614/pogonya-2022833032.html

https://ria.ru/20250613/delo--2022686549.html

московская область (подмосковье)

чехов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье), происшествия, чехов