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Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты - РИА Новости, 14.06.2025
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14:32 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/dom-2022804368.html
Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты
Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты - РИА Новости, 14.06.2025
Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты
Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты в пятницу вечером, дипломат эвакуировался за... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T14:32:00+03:00
2025-06-14T14:32:00+03:00
в мире
израиль
иран
тель-авив
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты в пятницу вечером, дипломат эвакуировался за пределы города вместе с другими сотрудниками посольства. "Высотное здание, в котором я живу, вчера вечером (в пятницу - ред.) попало под удар иранской ракеты. Неприятный опыт, но я был в безопасности в своем защищенном помещении. Примерно через час невероятные сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли мне безопасно спуститься по лестнице. Теперь я и остальные... сотрудники (посольства - ред.) находимся в доме за пределами Тель-Авива", - говорится в сообщении Винклера в соцсети Facebook*, опубликованном телеканалом TV2. По словам посла, с ним все в порядке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html
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в мире, израиль, иран, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Тель-Авив, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты

Дом посла Дании Винклера в Тель-Авиве попал под удар иранской ракеты

© AP Photo / Leo CorreaРабота ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атаки
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты в пятницу вечером, дипломат эвакуировался за пределы города вместе с другими сотрудниками посольства.
"Высотное здание, в котором я живу, вчера вечером (в пятницу - ред.) попало под удар иранской ракеты. Неприятный опыт, но я был в безопасности в своем защищенном помещении. Примерно через час невероятные сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли мне безопасно спуститься по лестнице. Теперь я и остальные... сотрудники (посольства - ред.) находимся в доме за пределами Тель-Авива", - говорится в сообщении Винклера в соцсети Facebook*, опубликованном телеканалом TV2.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль пережил болезненное расставание с иллюзиями
Вчера, 13:10
По словам посла, с ним все в порядке.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреИзраильИранТель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
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