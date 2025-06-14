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Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты

Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты - РИА Новости, 14.06.2025

Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты

Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты в пятницу вечером, дипломат эвакуировался за... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T14:32:00+03:00

2025-06-14T14:32:00+03:00

2025-06-14T14:32:00+03:00

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обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Высотный дом в Тель-Авиве, в котором проживает посол Дании в Израиле Томас Винклер, попал под удар иранской ракеты в пятницу вечером, дипломат эвакуировался за пределы города вместе с другими сотрудниками посольства. "Высотное здание, в котором я живу, вчера вечером (в пятницу - ред.) попало под удар иранской ракеты. Неприятный опыт, но я был в безопасности в своем защищенном помещении. Примерно через час невероятные сотрудники экстренных служб Израиля добрались до 40-го этажа и помогли мне безопасно спуститься по лестнице. Теперь я и остальные... сотрудники (посольства - ред.) находимся в доме за пределами Тель-Авива", - говорится в сообщении Винклера в соцсети Facebook*, опубликованном телеканалом TV2. По словам посла, с ним все в порядке. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениям израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022794966.html

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в мире, израиль, иран, тель-авив, обострение конфликта между израилем и ираном