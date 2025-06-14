Рейтинг@Mail.ru
Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 14.06.2025 (обновлено: 03:32 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html
Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей
Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей - РИА Новости, 14.06.2025
Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей
Доллар может снова стоить 50 рублей при соблюдении ряда условий, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:31:00+03:00
2025-06-14T03:32:00+03:00
экономика
олег скапенкер
рэу имени г. в. плеханова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443103_0:19:999:581_1920x0_80_0_0_ebd779d7b1db17a9afcfb736ff344f21.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доллар может снова стоить 50 рублей при соблюдении ряда условий, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.​“Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли”, - отметил финансист.Кроме того, важно развивать не только импортозамещение, но и экспорт, расширяя объемы поставок и товарную линейку. И, наконец, наращивать мощь региональных экономических объединений и расчеты в нацвалютах, что снизит популярность доллара. Тогда он станет дешевле, а рубль окрепнет благодаря росту нашей экономики, заключил Скапенкер.
https://ria.ru/20250424/dollar-2013087645.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443103_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_ac14af7600dbd6a97cef976dab6aa8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, олег скапенкер, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Олег Скапенкер, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Доцент Скапенкер: доллар может 50 рублей благодаря укреплению экономики

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доллар может снова стоить 50 рублей при соблюдении ряда условий, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.
«
​“Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли”, - отметил финансист.
Кроме того, важно развивать не только импортозамещение, но и экспорт, расширяя объемы поставок и товарную линейку. И, наконец, наращивать мощь региональных экономических объединений и расчеты в нацвалютах, что снизит популярность доллара. Тогда он станет дешевле, а рубль окрепнет благодаря росту нашей экономики, заключил Скапенкер.
Денежные купюры: доллары США и евро - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Эксперт рассказал, во что вкладывать сбережения вместо доллара
24 апреля, 06:10
 
ЭкономикаОлег СкапенкерРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала