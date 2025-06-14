https://ria.ru/20250614/dollar-2022744018.html

Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей - РИА Новости, 14.06.2025

Финансист назвал условия, при которых доллар будет стоить 50 рублей

Доллар может снова стоить 50 рублей при соблюдении ряда условий, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T03:31:00+03:00

2025-06-14T03:31:00+03:00

2025-06-14T03:32:00+03:00

экономика

олег скапенкер

рэу имени г. в. плеханова

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Доллар может снова стоить 50 рублей при соблюдении ряда условий, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер.​“Представляется, что в качестве основного шага на пути к такому показателю следует назвать возврат к объективному международному распределению труда, что на практике должно выразиться в возобновлении беспрепятственной международной торговли”, - отметил финансист.Кроме того, важно развивать не только импортозамещение, но и экспорт, расширяя объемы поставок и товарную линейку. И, наконец, наращивать мощь региональных экономических объединений и расчеты в нацвалютах, что снизит популярность доллара. Тогда он станет дешевле, а рубль окрепнет благодаря росту нашей экономики, заключил Скапенкер.

https://ria.ru/20250424/dollar-2013087645.html

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экономика, олег скапенкер, рэу имени г. в. плеханова