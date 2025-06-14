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Число пострадавших при атаке Ирана по Израилю выросло до 70, пишут СМИ

Число пострадавших при атаке Ирана по Израилю выросло до 70, пишут СМИ - РИА Новости, 14.06.2025

Число пострадавших при атаке Ирана по Израилю выросло до 70, пишут СМИ

Число пострадавших в Израиле в результате ответной атаки Ирана возросло минимум до 70, сообщает газета Jerusalem Post. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:02:00+03:00

2025-06-14T08:02:00+03:00

2025-06-14T08:17:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Число пострадавших в Израиле в результате ответной атаки Ирана возросло минимум до 70, сообщает газета Jerusalem Post.Ранее портал Ynet сообщал о 63 пострадавших. Также сообщалось о гибели двух человек и госпитализации 21 раненного."Минимум 70 пострадали, двое погибли", - говорится в публикации на сайте издания.Как сообщил корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), Иран в ответ на удары Израиля начал проводить операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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Кадры, предположительно, новой ракетной атаки Ирана на Израиль Кадры, предположительно, новой ракетной атаки Ирана на Израиль. 2025-06-14T08:02 true PT0M21S

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в мире, иран, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном, али хаменеи