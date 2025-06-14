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Умерла первая в Никарагуа женщина-президент
Умерла первая в Никарагуа женщина-президент - РИА Новости, 14.06.2025
Умерла первая в Никарагуа женщина-президент
Бывший президент Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро, ставшая в 1990 году первой женщиной - главой государства в истории страны, скончалась в возрасте 95 лет,... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T20:27:00+03:00
2025-06-14T20:27:00+03:00
2025-06-14T20:27:00+03:00
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МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро, ставшая в 1990 году первой женщиной - главой государства в истории страны, скончалась в возрасте 95 лет, сообщила её семья. "Наша мать Виолета Барриос де Чаморро, экс-президент Никарагуа, скончалась сегодня, 14 июня 2025 года, в 2.21 утра в Сан-Хосе, Коста-Рика, после продолжительной болезни", — говорится в сообщении, опубликованном её сыном, журналистом Карлосом Фернандо Чаморро в социальной сети X. Согласно тексту заявления, бывшая глава государства ушла из жизни "в окружении любви и заботы своих детей и близких". "Её останки будут временно покоиться в Сан-Хосе (Коста-Рика - ред.), до тех пор пока Никарагуа вновь не станет Республикой, и её патриотическое наследие сможет быть достойно почтено в свободной и демократической стране", - сказано в тексте заявления. Виолета Барриос де Чаморро занимала пост президента Никарагуа с 1990 по 1997 год, победив на выборах как единый кандидат от оппозиции. Её приход к власти завершил десятилетие конфликта между правительством сандинистов и "контрас" - никарагуанскими военизированными формированиями, поддерживаемыми ЦРУ США, и стал символом мирного перехода страны к демократии.
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в мире, никарагуа, виолета барриос де чаморро
В мире, Никарагуа, Виолета Барриос де Чаморро
Умерла первая в Никарагуа женщина-президент
Умерла первая в Никарагуа женщина-президент Виолета Барриос де Чаморро
МЕХИКО, 14 июн - РИА Новости. Бывший президент Никарагуа Виолета Барриос де Чаморро, ставшая в 1990 году первой женщиной - главой государства в истории страны, скончалась в возрасте 95 лет, сообщила её семья.
"Наша мать Виолета Барриос де Чаморро, экс-президент Никарагуа
, скончалась сегодня, 14 июня 2025 года, в 2.21 утра в Сан-Хосе
, Коста-Рика
, после продолжительной болезни", — говорится в сообщении, опубликованном её сыном, журналистом Карлосом Фернандо Чаморро в социальной сети X.
Согласно тексту заявления, бывшая глава государства ушла из жизни "в окружении любви и заботы своих детей и близких".
"Её останки будут временно покоиться в Сан-Хосе (Коста-Рика - ред.), до тех пор пока Никарагуа вновь не станет Республикой, и её патриотическое наследие сможет быть достойно почтено в свободной и демократической стране", - сказано в тексте заявления.
Виолета Барриос де Чаморро занимала пост президента Никарагуа с 1990 по 1997 год, победив на выборах как единый кандидат от оппозиции. Её приход к власти завершил десятилетие конфликта между правительством сандинистов и "контрас" - никарагуанскими военизированными формированиями, поддерживаемыми ЦРУ США, и стал символом мирного перехода страны к демократии.