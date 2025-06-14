Рейтинг@Mail.ru
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 14.06.2025 (обновлено: 15:41 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bundestag-2022789812.html
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности - РИА Новости, 14.06.2025
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности
Председатель бундестага Юлия Клекнер выступила за возвращение воинской повинности в Германии. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T12:18:00+03:00
2025-06-14T15:41:00+03:00
борис писториус
йенс шпан
фридрих мерц
welt
нато
хдс/хсс
германия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_0:380:2903:2013_1920x0_80_0_0_f5e27e85b2524c8a1ecdeed811855383.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель бундестага Юлия Клекнер выступила за возвращение воинской повинности в Германии. "Чтобы нас всерьез воспринимали как партнера по НАТО, нам нужна другая численность вооруженных сил. &lt;…&gt; Лично я сторонница всеобщей воинской повинности, которая охватывает и другие сферы жизни общества", — сказала она в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.По мнению Клекнер, если не удастся увеличить численность бундесвера на добровольной основе, следует рассмотреть возможность возвращения призыва. Это не исключается в договоре новой правящей коалиции, добавила политик. Похожей позиции придерживается и глава фракции входящего в правительство блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Йенс Шпан. "Мы должны вновь стать обороноспособными. А в это входит дополнительное привлечение в бундесвер до 60 тысяч военнослужащих. Хорошо, если получится это сделать на добровольной основе. Но у меня такое впечатление, что нам для этого понадобится воинский призыв. Поэтому мы должны срочно обсуждать это", — заявил он изданию Rheinische Post. Немецкие политики нередко призывают вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, но в апреле канцлер Фридрих Мерц заявил, что служба в армии останется добровольной. Министр обороны Борис Писториус, со своей стороны, предупредил, что для возвращения всеобщей воинской повинности в Германии не хватает казарм, к тому же сначала нужно собрать данные о призывниках.При этом газета Welt писала, что в таких условиях значительно увеличить численность Вооруженных сил невозможно, так как военная служба мало привлекает немцев. По информации издания, около 30 процентов контрактников увольняются из Сухопутных сил, ВМС и ВВС уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении.
https://ria.ru/20250613/nato-2022060341.html
https://ria.ru/20250614/baltika-2022268588.html
https://ria.ru/20250611/nato-2022154332.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951759290_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c28142ca2e1adb4fa4e6527b059a2354.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
борис писториус, йенс шпан, фридрих мерц, welt, нато, хдс/хсс, германия, в мире
Борис Писториус, Йенс Шпан, Фридрих Мерц, Welt, НАТО, ХДС/ХСС, Германия, В мире
Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности

Председатель бундестага Клекнер выступила за возвращение воинской обязанности

© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
Солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель бундестага Юлия Клекнер выступила за возвращение воинской повинности в Германии.
"Чтобы нас всерьез воспринимали как партнера по НАТО, нам нужна другая численность вооруженных сил. <…> Лично я сторонница всеобщей воинской повинности, которая охватывает и другие сферы жизни общества", — сказала она в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Финский военный во время учений НАТО - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
"Осталось пять лет". В НАТО рассказали о подготовке к третьей мировой
13 июня, 08:00
По мнению Клекнер, если не удастся увеличить численность бундесвера на добровольной основе, следует рассмотреть возможность возвращения призыва. Это не исключается в договоре новой правящей коалиции, добавила политик.
Похожей позиции придерживается и глава фракции входящего в правительство блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Йенс Шпан.
"Мы должны вновь стать обороноспособными. А в это входит дополнительное привлечение в бундесвер до 60 тысяч военнослужащих. Хорошо, если получится это сделать на добровольной основе. Но у меня такое впечатление, что нам для этого понадобится воинский призыв. Поэтому мы должны срочно обсуждать это", — заявил он изданию Rheinische Post.
Морские пехотинцы США во время учений Baltops - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Предлог для нападения. Что НАТО затеяла на российских границах
Вчера, 08:00
Немецкие политики нередко призывают вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, но в апреле канцлер Фридрих Мерц заявил, что служба в армии останется добровольной.
Министр обороны Борис Писториус, со своей стороны, предупредил, что для возвращения всеобщей воинской повинности в Германии не хватает казарм, к тому же сначала нужно собрать данные о призывниках.
При этом газета Welt писала, что в таких условиях значительно увеличить численность Вооруженных сил невозможно, так как военная служба мало привлекает немцев. По информации издания, около 30 процентов контрактников увольняются из Сухопутных сил, ВМС и ВВС уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении.
Военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
В МИД объяснили, зачем страны НАТО перевооружаются
11 июня, 05:51
 
Борис ПисториусЙенс ШпанФридрих МерцWeltНАТОХДС/ХССГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала