Глава бундестага выступила за возвращение воинской обязанности
Председатель бундестага Клекнер выступила за возвращение воинской обязанности
© AP Photo / Henry NichollsСолдаты бундесвера
© AP Photo / Henry Nicholls
Солдаты бундесвера. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Председатель бундестага Юлия Клекнер выступила за возвращение воинской повинности в Германии.
"Чтобы нас всерьез воспринимали как партнера по НАТО, нам нужна другая численность вооруженных сил. <…> Лично я сторонница всеобщей воинской повинности, которая охватывает и другие сферы жизни общества", — сказала она в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland.
По мнению Клекнер, если не удастся увеличить численность бундесвера на добровольной основе, следует рассмотреть возможность возвращения призыва. Это не исключается в договоре новой правящей коалиции, добавила политик.
Похожей позиции придерживается и глава фракции входящего в правительство блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Йенс Шпан.
"Мы должны вновь стать обороноспособными. А в это входит дополнительное привлечение в бундесвер до 60 тысяч военнослужащих. Хорошо, если получится это сделать на добровольной основе. Но у меня такое впечатление, что нам для этого понадобится воинский призыв. Поэтому мы должны срочно обсуждать это", — заявил он изданию Rheinische Post.
Немецкие политики нередко призывают вернуть отмененную в 2011 году всеобщую воинскую обязанность, но в апреле канцлер Фридрих Мерц заявил, что служба в армии останется добровольной.
Министр обороны Борис Писториус, со своей стороны, предупредил, что для возвращения всеобщей воинской повинности в Германии не хватает казарм, к тому же сначала нужно собрать данные о призывниках.
При этом газета Welt писала, что в таких условиях значительно увеличить численность Вооруженных сил невозможно, так как военная служба мало привлекает немцев. По информации издания, около 30 процентов контрактников увольняются из Сухопутных сил, ВМС и ВВС уже в первые полгода службы из-за отсутствия карьерных перспектив, необходимости работать вдали от дома и грубости при обучении.
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