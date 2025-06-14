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Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера - РИА Новости, 14.06.2025
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05:27 14.06.2025 (обновлено: 08:59 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/briks-2022749293.html
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера - РИА Новости, 14.06.2025
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера
Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС, сообщило правительство Бразилии. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:27:00+03:00
2025-06-14T08:59:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС, сообщило правительство Бразилии."В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны — партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Вьетнама", — говорится в пресс-релизе.В этом году государством — представителем организации стала Бразилия. Под ее председательством пройдет саммит с 6 по 7 июля.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к группе присоединились:Также многие страны сотрудничают с БРИКС, среди них: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
https://ria.ru/20250609/rossija-2021757851.html
https://ria.ru/20250510/dodik-2016261258.html
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в мире, бразилия, вьетнам, россия, брикс
В мире, Бразилия, Вьетнам, Россия, БРИКС
Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера

Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип БРИКС
Логотип БРИКС - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС, сообщило правительство Бразилии.
"В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны — партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Вьетнама", — говорится в пресс-релизе.
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В этом году государством — представителем организации стала Бразилия. Под ее председательством пройдет саммит с 6 по 7 июля.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к группе присоединились:
  • Египет;
  • Эфиопия;
  • Иран;
  • ОАЭ;
  • Саудовская Аравия.
Также многие страны сотрудничают с БРИКС, среди них: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.
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