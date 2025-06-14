https://ria.ru/20250614/briks-2022749293.html

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера - РИА Новости, 14.06.2025

Вьетнам присоединился к БРИКС в качестве партнера

Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС, сообщило правительство Бразилии. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:27:00+03:00

2025-06-14T05:27:00+03:00

2025-06-14T08:59:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вьетнам стал десятой страной — партнером БРИКС, сообщило правительство Бразилии."В качестве временного председателя БРИКС правительство Бразилии объявляет об официальном приеме Вьетнама в качестве страны — партнера группы. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Вьетнама", — говорится в пресс-релизе.В этом году государством — представителем организации стала Бразилия. Под ее председательством пройдет саммит с 6 по 7 июля.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, к группе присоединились:Также многие страны сотрудничают с БРИКС, среди них: Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.

https://ria.ru/20250609/rossija-2021757851.html

https://ria.ru/20250510/dodik-2016261258.html

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в мире, бразилия, вьетнам, россия, брикс