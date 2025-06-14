https://ria.ru/20250614/briks-2022747419.html

Климов призвал создать неформальный клуб на базе БРИКС

Климов призвал создать неформальный клуб на базе БРИКС - РИА Новости, 14.06.2025

Климов призвал создать неформальный клуб на базе БРИКС

Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя закрытое заседание Бильдербергского клуба в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил в своем Telegram-канале, РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T04:57:00+03:00

2025-06-14T04:57:00+03:00

2025-06-14T04:57:00+03:00

иран

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бильдербергский клуб

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сенатор РФ Андрей Климов, комментируя закрытое заседание Бильдербергского клуба в свете эскалации конфликта на Ближнем Востоке, отметил в своем Telegram-канале, что необходимо создать похожую площадку "по формуле БРИКС", только прозрачную и невраждебную. "На фоне чрезвычайно опасного для мира обострения ирано-израильского кризиса, вызванного массированной атакой ВВС Израиля по объектам в Иране и ответными военными действиями Тегерана, в Стокгольме идёт очередное закрытое от публики заседание Бильдербергского клуба... У реального мирового большинства похожего неформального клуба для серьёзного обсуждения интересующих всех нас тем до сих пор нет. А надо бы! Почему не создать его, например, по формуле "БРИКС плюс"?! Причём сделать эту площадку более прозрачной, поскольку ничего против "третьих стран" БРИКС, в отличие от агрессивного Запада, не замышлял и замышлять не собирается", - написал сенатор. Кроме того, Климов выразил уверенность в том, что обсуждение "будущего Украины и инновации в военной сфере", которое, по словам сенатора, также проходит в рамках Бильдербергского клуба, представлено в русофобском ключе. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.

https://ria.ru/20250609/prezident-2021902669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, израиль, россия, андрей климов, али хаменеи, брикс, бильдербергский клуб, в мире