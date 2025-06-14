Рейтинг@Mail.ru
Иранские военные сбили три беспилотника - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:37 14.06.2025 (обновлено: 18:17 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bpla-2022834028.html
Иранские военные сбили три беспилотника
Иранские военные сбили три беспилотника - РИА Новости, 14.06.2025
Иранские военные сбили три беспилотника
Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:37:00+03:00
2025-06-14T18:17:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
иран
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора провинции Таджаддин Салехиян."Сегодня в небе над Эйламом были уничтожены три израильских беспилотника", - сказал замгубернатора, его слова приводит иранское агентство Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e8be3a45051c8b9d76623f5224eb28a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, иран, израиль
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Иран, Израиль
Иранские военные сбили три беспилотника

Иранские военные сбили три беспилотника на западе страны

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана
Зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Зенитно-ракетные комплексы Вооруженных сил Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора провинции Таджаддин Салехиян.
"Сегодня в небе над Эйламом были уничтожены три израильских беспилотника", - сказал замгубернатора, его слова приводит иранское агентство Mehr.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
Обострение конфликта между Израилем и ИраномВ миреИранИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала