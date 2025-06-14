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Иранские военные сбили три беспилотника
Иранские военные сбили три беспилотника - РИА Новости, 14.06.2025
Иранские военные сбили три беспилотника
Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T17:37:00+03:00
2025-06-14T17:37:00+03:00
2025-06-14T18:17:00+03:00
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора провинции Таджаддин Салехиян."Сегодня в небе над Эйламом были уничтожены три израильских беспилотника", - сказал замгубернатора, его слова приводит иранское агентство Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
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обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, иран, израиль
Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Иран, Израиль
Иранские военные сбили три беспилотника
Иранские военные сбили три беспилотника на западе страны