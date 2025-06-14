https://ria.ru/20250614/bpla-2022834028.html

Иранские военные сбили три беспилотника

Иранские военные сбили три беспилотника - РИА Новости, 14.06.2025

Иранские военные сбили три беспилотника

Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T17:37:00+03:00

2025-06-14T17:37:00+03:00

2025-06-14T18:17:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

иран

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156312/44/1563124408_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_98f282027978aeca4c592aeaf3e11c89.jpg

ТЕГЕРАН, 14 июн - РИА Новости. Иранские военные сбили еще три израильских беспилотника в провинции Эйлам, расположенной на западе исламской республики, заявил заместитель губернатора провинции Таджаддин Салехиян."Сегодня в небе над Эйламом были уничтожены три израильских беспилотника", - сказал замгубернатора, его слова приводит иранское агентство Mehr.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, иран, израиль