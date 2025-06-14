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МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб

МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб - РИА Новости, 14.06.2025

МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб

Израиль осуществил удары по Ирану на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет, заявил глава РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:15:00+03:00

2025-06-14T13:15:00+03:00

2025-06-14T13:15:00+03:00

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тегеран (город)

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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Израиль осуществил удары по Ирану на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Министр иностранных дел (Израиля) Гидеон Саар заявил мне, что решение о начале операции было основано на точной разведывательной информации о ядерных и ракетных программах Тегерана", - сказал он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. Подобные разработки, полагает Таяни, представляют собой неминуемую экзистенциальную угрозу Израилю, всему региону и международному сообществу. "По данным израильской разведки, фактически менее чем за шесть месяцев Иран может получить десять атомных бомб и более двух тысяч баллистических ракет для запуска в сторону Израиля и далее. Это абсолютно тревожная картина, недвусмысленно подтвержденная недавним докладом МАГАТЭ, в котором осуждается нарушение Ираном своих обязательств по вопросу обогащения урана", - подчеркнул Таяни.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

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магатэ, мид италии, антонио таяни, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире