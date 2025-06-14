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МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб - РИА Новости, 14.06.2025
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13:15 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/bomby-2022795509.html
МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб
МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб - РИА Новости, 14.06.2025
МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб
Израиль осуществил удары по Ирану на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет, заявил глава РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T13:15:00+03:00
2025-06-14T13:15:00+03:00
магатэ
мид италии
антонио таяни
израиль
иран
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
в мире
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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Израиль осуществил удары по Ирану на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни. "Министр иностранных дел (Израиля) Гидеон Саар заявил мне, что решение о начале операции было основано на точной разведывательной информации о ядерных и ракетных программах Тегерана", - сказал он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке. Подобные разработки, полагает Таяни, представляют собой неминуемую экзистенциальную угрозу Израилю, всему региону и международному сообществу. "По данным израильской разведки, фактически менее чем за шесть месяцев Иран может получить десять атомных бомб и более двух тысяч баллистических ракет для запуска в сторону Израиля и далее. Это абсолютно тревожная картина, недвусмысленно подтвержденная недавним докладом МАГАТЭ, в котором осуждается нарушение Ираном своих обязательств по вопросу обогащения урана", - подчеркнул Таяни.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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магатэ, мид италии, антонио таяни, израиль, иран, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном, в мире
МАГАТЭ, МИД Италии, Антонио Таяни, Израиль, Иран, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире
МИД Италии: Израиль заявил, что Иран готовился создать десять атомных бомб

МИД Италии: Израиль утверждает, что Иран готовился создать 10 атомных бомб

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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РИМ, 14 июн - РИА Новости. Израиль осуществил удары по Ирану на основе развединформации, согласно которой Тегеран через полгода получил бы 10 атомных бомб и две тысячи ракет, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Министр иностранных дел (Израиля) Гидеон Саар заявил мне, что решение о начале операции было основано на точной разведывательной информации о ядерных и ракетных программах Тегерана", - сказал он, выступая в парламенте в связи с эскалацией кризиса на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
13 июня, 12:34
Подобные разработки, полагает Таяни, представляют собой неминуемую экзистенциальную угрозу Израилю, всему региону и международному сообществу.
"По данным израильской разведки, фактически менее чем за шесть месяцев Иран может получить десять атомных бомб и более двух тысяч баллистических ракет для запуска в сторону Израиля и далее. Это абсолютно тревожная картина, недвусмысленно подтвержденная недавним докладом МАГАТЭ, в котором осуждается нарушение Ираном своих обязательств по вопросу обогащения урана", - подчеркнул Таяни.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
МАГАТЭМИД ИталииАнтонио ТаяниИзраильИранТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и ИраномВ мире
 
 
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