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Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
21:45 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее - РИА Новости, 14.06.2025
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее
Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что планирует пойти работать в один из новых регионов РФ. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T21:45:00+03:00
2025-06-14T21:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что планирует пойти работать в один из новых регионов РФ. "Мы с мужиками посоветовались. В будущем планирую поступить в институт на офицера и пойти работать в новые регионы, которые вошли в состав России", - сказал он. Военнослужащий уточнил, что от возвращения на родину его переполняют эмоции. Он поблагодарил Минобороны и президента РФ Владимира Путина. "Я горд, что за меня стоит большая, огромная страна, которая может сказать "да" и "нет". Все, как отрежет. Сказала вернет - значит вернет", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html
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Группа российских военнослужащих возвращена из плена
Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях.
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россия, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, луганская народная республика, херсонская область , запорожская область, донбасс, новороссия, трудоустройство, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Запорожская область, Донбасс, Новороссия, трудоустройство, Общество
Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее

Вернувшийся из плена боец ВС России планирует работать в одном из новых регионов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВоеннослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена
Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военнослужащие вооруженных сил РФ, вернувшиеся из украинского плена
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что планирует пойти работать в один из новых регионов РФ.
"Мы с мужиками посоветовались. В будущем планирую поступить в институт на офицера и пойти работать в новые регионы, которые вошли в состав России", - сказал он.
Военнослужащий уточнил, что от возвращения на родину его переполняют эмоции. Он поблагодарил Минобороны и президента РФ Владимира Путина.
"Я горд, что за меня стоит большая, огромная страна, которая может сказать "да" и "нет". Все, как отрежет. Сказала вернет - значит вернет", - добавил он.
Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
Вылечусь – и дальше в строй – освобожденный из плена российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
"Вылечусь и в строй": боец, вернувшийся после обмена, рассказал о планах
Вчера, 15:52
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЗапорожская областьДонбассНовороссиятрудоустройствоОбщество
 
 
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