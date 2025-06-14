https://ria.ru/20250614/boets-2022869138.html

Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее

Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее - РИА Новости, 14.06.2025

Российский военный, вернувшийся из плена, поделился планами на будущее

Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что планирует пойти работать в один из новых регионов РФ. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T21:45:00+03:00

2025-06-14T21:45:00+03:00

2025-06-14T21:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вернувшийся с подконтрольной Киеву территории российский военнослужащий рассказал РИА Новости, что планирует пойти работать в один из новых регионов РФ. "Мы с мужиками посоветовались. В будущем планирую поступить в институт на офицера и пойти работать в новые регионы, которые вошли в состав России", - сказал он. Военнослужащий уточнил, что от возвращения на родину его переполняют эмоции. Он поблагодарил Минобороны и президента РФ Владимира Путина. "Я горд, что за меня стоит большая, огромная страна, которая может сказать "да" и "нет". Все, как отрежет. Сказала вернет - значит вернет", - добавил он. Ранее Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории очередной группы российских военнослужащих в рамках стамбульских договорённостей от 2 июня. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Российские бойцы изначально были переправлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь, а затем на самолёте прибыли в один из аэропортов Московской области. В РФ они пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.

https://ria.ru/20250614/obmen-2022823407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Группа российских военнослужащих возвращена из плена Сейчас военнослужащие находятся в Белоруссии, им оказывают помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях. 2025-06-14T21:45 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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