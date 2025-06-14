https://ria.ru/20250614/bikini-2022381878.html

Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР

Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР - РИА Новости, 14.06.2025

Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР

Лето 2025-го встречает нас не только жарким солнцем и морским прибоем, но и новым сезоном пляжной моды. Сейчас в гардеробе каждой женщины есть купальник, часто... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:00:00+03:00

2025-06-14T08:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 июня — РИА Новости, Мария Селиванова. Лето 2025-го встречает нас не только жарким солнцем и морским прибоем, но и новым сезоном пляжной моды. Сейчас в гардеробе каждой женщины есть купальник, часто открытый. Трудно поверить, но летом 1946-го, когда французский автоинженер и дизайнер одежды Луи Реар представил этот предмет гардероба из двух элементов, случился настоящий переполох. А потом бикини захватило мир. Как менялся женский купальный костюм — в материале РИА Новости.История купального костюмаПримеры первого купального костюма, похожего на бикини, можно увидеть на фресках Древней Греции, датированных еще 1400 годом до нашей эры.Мода менялась, и в XVIII веке девушки заходили в море в рубашке из плотной ткани, открытыми были только стопы. В подол вшивали несколько камешков — чтобы юбка не поднималась в воде. Многие также носили чепец, пряча под ним собранные в тугой пучок волосы. К тому же это было скорее купание, признанное оздоровительной процедурой, и не более.В XIX веке купальная сорочка женщин стала чуть короче. Она закрывала колени, под нее надевали панталоны. Одежда была из темных тканей, ее украшали ленты и тесьма.В начале XX века в моду вошел загар. Купальник состоял из ситцевого лифа и шортов или трико. Но женщины и мужчины из высшего общества до середины XX века даже не встречались на пляже: первым предписывалось проводить на берегу время утром, вторым — в другой период или на иной территории.Лишь после Первой мировой войны в ткань начали добавлять эластан — купальники стали повторять контуры тела. Правда, выдающиеся его части все же были скрыты многочисленными оборками.После Второй мировой войны пляжная одежда стала более открытой. Женские трусы для купания напоминали шорты, верх мог быть как платьем, так и лифом без лямок.Провокация и разврат"Разделенный "Атом" — презентованный Луи Реаром купальный костюм. Его назвали "бикини" по имени атолла, где за несколько дней до модного показа провели испытание атомной бомбы.На пляжах Сен-Тропе дизайнер заметил, что женщины закатывают края купальников, чтобы получить равномерный загар, и решил создать костюм с открытым животом — вернее, пупком. Разгорелся скандал.Этот предмет одежды рекламировали слоганом "Меньше, чем самый маленький купальный костюм в мире". На четыре треугольника мастера тратили всего 194 квадратных сантиметра ткани.Ни одна модель не решилась презентовать пляжное изобретение инженера. На эксперимент согласилась лишь Мишелин Бернардини, танцовщица мюзик-холла "Казино де Пари".Загоравшие в бикини долгое время ловили на себе осуждающие взгляды. На пляжах Италии, Испании и Португалии такая одежда была просто запрещена.Так продолжалось до 1956-го, когда на экраны вышел один из культовых фильмов "И Бог создал женщину" в главной роли с Брижит Бардо. Играя распутницу, в одной из сцен она облачалась в две полоски ткани. Так фильм помог "легализовать" откровенный женский наряд.Эволюция моделейЭволюции пляжного костюма предшествовало не только желание женщин нравиться и быть модными, но и развитие спорта.В отпускном гардеробе советских женщин бикини стало появляться в 1960-е. Шили на дому по лекалам из иностранных журналов.Правда, таких смелых дам было не много. В 1968-м в Калифорнии самые стильные девушки выходили на пляж в бикини. Трусики держались на бедрах, грудь прикрывали треугольники на веревочке, завязывающейся на шее.Но все же большинство жительниц СССР в то время предпочитали слитные модели.В России бикини набрало популярность в начале 1970-х. Первыми на эксперимент решились молодые девушки. Их осуждали: считалось, что женщина должна быть скромной, в одежде в том числе. Но именно тогда такие купальные костюмы начали продавать в магазинах. Самые востребованные модели, доступные нашим соотечественницам, производили в ГДР и Югославии.Первые модели бикини в СССР шили из тканей разных цветов — верх и низ костюма часто отличались. Использовали ситец, хлопок. Расцветки — не слишком яркие.Со временем плавки становились ниже, перемещаясь на бедра, а из лифа убрали чашки. Популярными становились все более смелые модели: трусы превращались в стринги, верх эволюционировал в танк-топ — маечку на бретельках.Сейчас бикини — не просто пляжный костюм. В нем выходят на подиум, снимаются для обложек журналов, катаются на скейтборде и даже женятся. Изобретение Луи Реара стало самым трендовым купальником в мире.

https://ria.ru/20231224/aktrisy-1917449998.html

https://ria.ru/20250605/altay-2020930209.html

бикини

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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