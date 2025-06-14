Мини-бикини: как атомная бомба и Брижит Бардо изменили моду в СССР
Девушки на камне на пляже в Одессе
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МОСКВА, 14 июня — РИА Новости, Мария Селиванова. Лето 2025-го встречает нас не только жарким солнцем и морским прибоем, но и новым сезоном пляжной моды. Сейчас в гардеробе каждой женщины есть купальник, часто открытый. Трудно поверить, но летом 1946-го, когда французский автоинженер и дизайнер одежды Луи Реар представил этот предмет гардероба из двух элементов, случился настоящий переполох. А потом бикини захватило мир. Как менялся женский купальный костюм — в материале РИА Новости.
История купального костюма
Примеры первого купального костюма, похожего на бикини, можно увидеть на фресках Древней Греции, датированных еще 1400 годом до нашей эры.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкДевушка загорает на Черном море у скалы Дива, расположенной на Южном берегу Крыма
Девушка загорает на Черном море у скалы Дива, расположенной на Южном берегу Крыма
Мода менялась, и в XVIII веке девушки заходили в море в рубашке из плотной ткани, открытыми были только стопы. В подол вшивали несколько камешков — чтобы юбка не поднималась в воде. Многие также носили чепец, пряча под ним собранные в тугой пучок волосы. К тому же это было скорее купание, признанное оздоровительной процедурой, и не более.
В XIX веке купальная сорочка женщин стала чуть короче. Она закрывала колени, под нее надевали панталоны. Одежда была из темных тканей, ее украшали ленты и тесьма.
© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкЧерноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа, 1963
Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа, 1963
В начале XX века в моду вошел загар. Купальник состоял из ситцевого лифа и шортов или трико. Но женщины и мужчины из высшего общества до середины XX века даже не встречались на пляже: первым предписывалось проводить на берегу время утром, вторым — в другой период или на иной территории.
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Лишь после Первой мировой войны в ткань начали добавлять эластан — купальники стали повторять контуры тела. Правда, выдающиеся его части все же были скрыты многочисленными оборками.
© РИА Новости / Эдуард Эттингер | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже. Международный туристический молодежный лагерь "Спутник" в Гурзуфе (ныне —международный молодежный центр "Гурзуф"), Крымская область, Украинская ССР, 1969
Отдыхающие на пляже. Международный туристический молодежный лагерь "Спутник" в Гурзуфе (ныне —международный молодежный центр "Гурзуф"), Крымская область, Украинская ССР, 1969
После Второй мировой войны пляжная одежда стала более открытой. Женские трусы для купания напоминали шорты, верх мог быть как платьем, так и лифом без лямок.
Провокация и разврат
"Разделенный "Атом" — презентованный Луи Реаром купальный костюм. Его назвали "бикини" по имени атолла, где за несколько дней до модного показа провели испытание атомной бомбы.
Отдых на побережье Балтийского моря, 1980
На пляжах Сен-Тропе дизайнер заметил, что женщины закатывают края купальников, чтобы получить равномерный загар, и решил создать костюм с открытым животом — вернее, пупком. Разгорелся скандал.
Туристы отдыхают на берегу озера Байкал, 1983
Этот предмет одежды рекламировали слоганом "Меньше, чем самый маленький купальный костюм в мире". На четыре треугольника мастера тратили всего 194 квадратных сантиметра ткани.
Солнечные ванны. Латвийская ССР, Юрмала, 1975
Ни одна модель не решилась презентовать пляжное изобретение инженера. На эксперимент согласилась лишь Мишелин Бернардини, танцовщица мюзик-холла "Казино де Пари".
© РИА Новости / Евгений Тиханов | Перейти в медиабанкМосковские студенты отдыхают в молодежном лагере в Анапе, 1960
Московские студенты отдыхают в молодежном лагере в Анапе, 1960
Загоравшие в бикини долгое время ловили на себе осуждающие взгляды. На пляжах Италии, Испании и Португалии такая одежда была просто запрещена.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГород-курорт Ялта на побережье Черного моря, Украинская ССР, 1965
Город-курорт Ялта на побережье Черного моря, Украинская ССР, 1965
Так продолжалось до 1956-го, когда на экраны вышел один из культовых фильмов "И Бог создал женщину" в главной роли с Брижит Бардо. Играя распутницу, в одной из сцен она облачалась в две полоски ткани. Так фильм помог "легализовать" откровенный женский наряд.
Эволюция моделей
Эволюции пляжного костюма предшествовало не только желание женщин нравиться и быть модными, но и развитие спорта.
© РИА Новости / Александр Чепрунов | Перейти в медиабанк Курортный город Пярну на берегу Балтийского моря. Эстонская ССР, 1961
Курортный город Пярну на берегу Балтийского моря. Эстонская ССР, 1961
В отпускном гардеробе советских женщин бикини стало появляться в 1960-е. Шили на дому по лекалам из иностранных журналов.
Правда, таких смелых дам было не много. В 1968-м в Калифорнии самые стильные девушки выходили на пляж в бикини. Трусики держались на бедрах, грудь прикрывали треугольники на веревочке, завязывающейся на шее.
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов | Перейти в медиабанкСоветская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"
Но все же большинство жительниц СССР в то время предпочитали слитные модели.
В России бикини набрало популярность в начале 1970-х. Первыми на эксперимент решились молодые девушки. Их осуждали: считалось, что женщина должна быть скромной, в одежде в том числе. Но именно тогда такие купальные костюмы начали продавать в магазинах. Самые востребованные модели, доступные нашим соотечественницам, производили в ГДР и Югославии.
© РИА Новости / Роман Денисов | Перейти в медиабанкОтдых на берегу Черного моря, база Донецкого клуба любителей подводного плавания "Шельф". Судак, Украинская ССР, 1989
Отдых на берегу Черного моря, база Донецкого клуба любителей подводного плавания "Шельф". Судак, Украинская ССР, 1989
Первые модели бикини в СССР шили из тканей разных цветов — верх и низ костюма часто отличались. Использовали ситец, хлопок. Расцветки — не слишком яркие.
Девушка на пляже в Саки
Со временем плавки становились ниже, перемещаясь на бедра, а из лифа убрали чашки. Популярными становились все более смелые модели: трусы превращались в стринги, верх эволюционировал в танк-топ — маечку на бретельках.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДевушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
Девушка на пляже в поселке Новый Свет в Крыму
Сейчас бикини — не просто пляжный костюм. В нем выходят на подиум, снимаются для обложек журналов, катаются на скейтборде и даже женятся. Изобретение Луи Реара стало самым трендовым купальником в мире.
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