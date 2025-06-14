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Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно - РИА Новости, 14.06.2025
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08:00 14.06.2025 (обновлено: 08:21 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bezopasnost-2022734744.html
Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно
Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно - РИА Новости, 14.06.2025
Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно
Хотя удар Израиля по Ирану в ночь с 12 на 13 июня западные СМИ тут же окрестили "гениальной тайной операцией", пошаговый сценарий этой гениальной тайной... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:00:00+03:00
2025-06-14T08:21:00+03:00
безопасность
технологии
россия
иран
израиль
александр яковенко
владимир путин
нато
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Хотя удар Израиля по Ирану в ночь с 12 на 13 июня западные СМИ тут же окрестили "гениальной тайной операцией", пошаговый сценарий этой гениальной тайной операции был официально выложен в публичный доступ еще 22 мая сего года.В этот день на сайте известного американского мозгового центра RAND Corporation появился объемный доклад под названием "Dispersed, Disguised, and Degradable: The Implications of the Fighting in Ukraine for Future U.S.-Involved Conflicts" ("Рассеянные, замаскированные и разлагаемые. Последствия боевых действий на Украине для будущих конфликтов с участием США").Этот документ был подготовлен по прямому заказу командования ВВС и космических сил США, то есть он по умолчанию имел конкретную задачу — сделать выводы из конфликта на Украине и описать, что светит США при прямом военном конфликте с Россией (и заодно с Китаем).В основе доклада лежат восемь ключевых "наблюдений", которые обозначены как "новые" и "заметные", то есть ранее не наблюдавшиеся в высокоинтенсивных межгосударственных конфликтах XXI века и неожиданные по непропорциональному масштабу воздействия на ход боевых действий.1. Дилемма наступательных операций в условиях постоянного наблюдения ("прозрачности фронта"). Сочетание средств постоянного наблюдения с высокоточными ударными системами создает невозможность (или крайнюю сложность) для наступающих концентрировать необходимые для эффективного наступления силы. Пример — кровавый провал распиаренного "контрнаступа" ВСУ 2023 года.2. Асимметричная эффективность ПВО против пилотируемой и беспилотной авиации. Парадокс: системы ПВО демонстрируют высокую эффективность против пилотируемых летательных аппаратов, но значительно менее эффективны против БПЛА. Отмечается адаптация ВКС России, массово применяющих планирующие боеприпасы с рубежей вне зоны действия ПВО.3. Комплиментарность управляемых и неуправляемых артиллерийских систем. Сочетание разведывательных БПЛА с традиционными и управляемыми боеприпасами кардинально ускорило цикл поражения целей.4. "Демократизация" огневой поддержки ("карманная артиллерия"). Массовое внедрение беспилотных систем на тактическом уровне (отдельное подразделение). Беспилотники — наше все.5. Критическая роль "расходников" и ресурсов в затяжном конфликте. Конфликт с равным по силе противником (Россия) по умолчанию обозначается как затяжной, при котором жизненно важно иметь возможность массово производить дешевые "расходные" боевые системы.6. Двойственная роль смарт-устройств. Гражданские умные устройства, массово используемые обеими сторонами, — одновременно актив и уязвимость. Пример: использование ВС России данных с телефонов уничтоженных солдат ВСУ привело к разоблачению позиций и целому ряду болезненных ударов.7. Динамическая адаптация в сфере радиоэлектронной борьбы. Борьба мер и противомер: ВС России массово используют тактические радиочастотные и GPS-глушители, в то время как ВСУ снаряжают свои дроны возможностями для противодействия помехам.8. Коммерциализация и "демократизация" космических возможностей. Устойчивость распределенных архитектур: спутниковая сеть Starlink продемонстрировала устойчивость к попыткам подавления, что привело к ее использованию обеими сторонами конфликта.Завершает обзор новых наблюдений, тем не менее, главный и достаточно старый вывод: преодолеть текущий тупик наземных операций возможно только при тотальном превосходстве в воздухе, и это критично с самой большой буквы. Интересно, что авторы доклада считают, что на европейском ТВД "технологический потенциал и возможности быстрого реагирования НАТО создают существенное преимущество в области военно-воздушных сил", то есть шансы вроде как есть.Самая безумная приписка в конце доклада — "военное столкновение между НАТО и Россией начинается после того, как Россия нападает на страну — члена Альянса, в результате чего на помощь приходят США". А самая смешная — "Описываемые сценарии не предполагают реального использования тактического и стратегического ядерного оружия".Если проанализировать действия армии Израиля, то большинство "наблюдений" из доклада RAND было выполнено до последней буквы: и сочетание средств постоянного наблюдения с высокоточными ударными системами, и массовое использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы (включая дезинформацию), использование дыр и кротов, а главное — нивелирование и зачистка ПВО для свободы действий ВВС Израиля над Ираном.Многие уважаемые аналитики разных калибров считают, что цели атаки на Иран — ликвидация ядерной программы страны (обязательно) и смена режима (крайне желательно). На самом деле главная цель операции — отработка массового превентивного обезоруживающего удара по противнику с серьезными военными возможностями, и противника этого зовут не Иран, а Россия.В своем докладе "Геополитические итоги 2024 года" чрезвычайный и полномочный посол России, заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член РСМД Александр Яковенко прямо указал: "Ввиду натовских планов подготовиться к войне с Россией через пять-семь лет, &lt;…&gt; остро встанет "проблема 22 июня 1941 года", которая не должна повториться, что потребует стратегий действий на упреждение (о превентивных ударах по российской территории уже заговорили в НАТО)".Израиль и США посчитали репетицию превентивного удара на иранской сцене "очень удачной".Комментарии по поводу того, как политическое и военное руководство Ирана подошло к оценке существовавших до атаки рисков, мы оставим специалистам в погонах и без.Российское же руководство совершенно очевидно не имеет вредной привычки верить на слово тем, кто на следующий день после призывов к переговорам и громких слов о мире начинает массовые бомбардировки. На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, которое состоялось 11 июня, президент России Владимир Путин заранее предупредил всех, кто верит, что Россию можно застать врасплох, и дал указания по поводу скорейшего развития новейших систем вооружения для всей военной организации страны, включая создание отдельных "беспилотных войск", а также заявил, что "особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России".До тех пор пока наши враги будут дрожать за свою шкуру, все доклады лучших западных мозговых центров о потенциальных обезоруживающих "перемогах" над Россией не будут стоить ни гроша. И наша задача — чтобы эти сценарии остались только для третьесортных шоу кабельных каналов на Западе.
https://ria.ru/20250614/simonjan-2022732797.html
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Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
Поврежденные здания в Тегеране после ночных ударов Израиля
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безопасность, технологии, россия, иран, израиль, александр яковенко, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, gps, обострение конфликта между израилем и ираном, аналитика
Безопасность, Технологии, Россия, Иран, Израиль, Александр Яковенко, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, GPS, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Аналитика

Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Хотя удар Израиля по Ирану в ночь с 12 на 13 июня западные СМИ тут же окрестили "гениальной тайной операцией", пошаговый сценарий этой гениальной тайной операции был официально выложен в публичный доступ еще 22 мая сего года.
В этот день на сайте известного американского мозгового центра RAND Corporation появился объемный доклад под названием "Dispersed, Disguised, and Degradable: The Implications of the Fighting in Ukraine for Future U.S.-Involved Conflicts" ("Рассеянные, замаскированные и разлагаемые. Последствия боевых действий на Украине для будущих конфликтов с участием США").
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
Этот документ был подготовлен по прямому заказу командования ВВС и космических сил США, то есть он по умолчанию имел конкретную задачу — сделать выводы из конфликта на Украине и описать, что светит США при прямом военном конфликте с Россией (и заодно с Китаем).
В основе доклада лежат восемь ключевых "наблюдений", которые обозначены как "новые" и "заметные", то есть ранее не наблюдавшиеся в высокоинтенсивных межгосударственных конфликтах XXI века и неожиданные по непропорциональному масштабу воздействия на ход боевых действий.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Симоньян рассказала, чем закончится ирано-израильский кризис
00:15
1. Дилемма наступательных операций в условиях постоянного наблюдения ("прозрачности фронта"). Сочетание средств постоянного наблюдения с высокоточными ударными системами создает невозможность (или крайнюю сложность) для наступающих концентрировать необходимые для эффективного наступления силы. Пример — кровавый провал распиаренного "контрнаступа" ВСУ 2023 года.
2. Асимметричная эффективность ПВО против пилотируемой и беспилотной авиации. Парадокс: системы ПВО демонстрируют высокую эффективность против пилотируемых летательных аппаратов, но значительно менее эффективны против БПЛА. Отмечается адаптация ВКС России, массово применяющих планирующие боеприпасы с рубежей вне зоны действия ПВО.
3. Комплиментарность управляемых и неуправляемых артиллерийских систем. Сочетание разведывательных БПЛА с традиционными и управляемыми боеприпасами кардинально ускорило цикл поражения целей.
Кадры ракетного ответа Ирана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Иран выпустил сотню баллистических ракет в сторону Израиля, сообщили СМИ
Вчера, 21:20
4. "Демократизация" огневой поддержки ("карманная артиллерия"). Массовое внедрение беспилотных систем на тактическом уровне (отдельное подразделение). Беспилотники — наше все.
5. Критическая роль "расходников" и ресурсов в затяжном конфликте. Конфликт с равным по силе противником (Россия) по умолчанию обозначается как затяжной, при котором жизненно важно иметь возможность массово производить дешевые "расходные" боевые системы.
6. Двойственная роль смарт-устройств. Гражданские умные устройства, массово используемые обеими сторонами, — одновременно актив и уязвимость. Пример: использование ВС России данных с телефонов уничтоженных солдат ВСУ привело к разоблачению позиций и целому ряду болезненных ударов.
7. Динамическая адаптация в сфере радиоэлектронной борьбы. Борьба мер и противомер: ВС России массово используют тактические радиочастотные и GPS-глушители, в то время как ВСУ снаряжают свои дроны возможностями для противодействия помехам.
8. Коммерциализация и "демократизация" космических возможностей. Устойчивость распределенных архитектур: спутниковая сеть Starlink продемонстрировала устойчивость к попыткам подавления, что привело к ее использованию обеими сторонами конфликта.
Израильский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль провел серию диверсий в Иране, пишут СМИ
Вчера, 05:06
Завершает обзор новых наблюдений, тем не менее, главный и достаточно старый вывод: преодолеть текущий тупик наземных операций возможно только при тотальном превосходстве в воздухе, и это критично с самой большой буквы. Интересно, что авторы доклада считают, что на европейском ТВД "технологический потенциал и возможности быстрого реагирования НАТО создают существенное преимущество в области военно-воздушных сил", то есть шансы вроде как есть.
Самая безумная приписка в конце доклада — "военное столкновение между НАТО и Россией начинается после того, как Россия нападает на страну — члена Альянса, в результате чего на помощь приходят США". А самая смешная — "Описываемые сценарии не предполагают реального использования тактического и стратегического ядерного оружия".
Если проанализировать действия армии Израиля, то большинство "наблюдений" из доклада RAND было выполнено до последней буквы: и сочетание средств постоянного наблюдения с высокоточными ударными системами, и массовое использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы (включая дезинформацию), использование дыр и кротов, а главное — нивелирование и зачистка ПВО для свободы действий ВВС Израиля над Ираном.
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Риттер назвал ответный удар Ирана по Израилю разведкой боем
00:46
Многие уважаемые аналитики разных калибров считают, что цели атаки на Иран — ликвидация ядерной программы страны (обязательно) и смена режима (крайне желательно). На самом деле главная цель операции — отработка массового превентивного обезоруживающего удара по противнику с серьезными военными возможностями, и противника этого зовут не Иран, а Россия.
В своем докладе "Геополитические итоги 2024 года" чрезвычайный и полномочный посол России, заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член РСМД Александр Яковенко прямо указал: "Ввиду натовских планов подготовиться к войне с Россией через пять-семь лет, <…> остро встанет "проблема 22 июня 1941 года", которая не должна повториться, что потребует стратегий действий на упреждение (о превентивных ударах по российской территории уже заговорили в НАТО)".
Израиль и США посчитали репетицию превентивного удара на иранской сцене "очень удачной".
Комментарии по поводу того, как политическое и военное руководство Ирана подошло к оценке существовавших до атаки рисков, мы оставим специалистам в погонах и без.
Российское же руководство совершенно очевидно не имеет вредной привычки верить на слово тем, кто на следующий день после призывов к переговорам и громких слов о мире начинает массовые бомбардировки. На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, которое состоялось 11 июня, президент России Владимир Путин заранее предупредил всех, кто верит, что Россию можно застать врасплох, и дал указания по поводу скорейшего развития новейших систем вооружения для всей военной организации страны, включая создание отдельных "беспилотных войск", а также заявил, что "особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России".
До тех пор пока наши враги будут дрожать за свою шкуру, все доклады лучших западных мозговых центров о потенциальных обезоруживающих "перемогах" над Россией не будут стоить ни гроша. И наша задача — чтобы эти сценарии остались только для третьесортных шоу кабельных каналов на Западе.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
"Они в своем уме?!" Миронов высказался об атаках Израиля на Иран
Вчера, 17:55
 
БезопасностьТехнологииРоссияИранИзраильАлександр ЯковенкоВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииGPSОбострение конфликта между Израилем и ИраномАналитика
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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