Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно

Проспали страну: репетиция обезоруживающего удара по России прошла успешно

Хотя удар Израиля по Ирану в ночь с 12 на 13 июня западные СМИ тут же окрестили "гениальной тайной операцией", пошаговый сценарий этой гениальной тайной операции был официально выложен в публичный доступ еще 22 мая сего года.В этот день на сайте известного американского мозгового центра RAND Corporation появился объемный доклад под названием "Dispersed, Disguised, and Degradable: The Implications of the Fighting in Ukraine for Future U.S.-Involved Conflicts" ("Рассеянные, замаскированные и разлагаемые. Последствия боевых действий на Украине для будущих конфликтов с участием США").Этот документ был подготовлен по прямому заказу командования ВВС и космических сил США, то есть он по умолчанию имел конкретную задачу — сделать выводы из конфликта на Украине и описать, что светит США при прямом военном конфликте с Россией (и заодно с Китаем).В основе доклада лежат восемь ключевых "наблюдений", которые обозначены как "новые" и "заметные", то есть ранее не наблюдавшиеся в высокоинтенсивных межгосударственных конфликтах XXI века и неожиданные по непропорциональному масштабу воздействия на ход боевых действий.1. Дилемма наступательных операций в условиях постоянного наблюдения ("прозрачности фронта"). Сочетание средств постоянного наблюдения с высокоточными ударными системами создает невозможность (или крайнюю сложность) для наступающих концентрировать необходимые для эффективного наступления силы. Пример — кровавый провал распиаренного "контрнаступа" ВСУ 2023 года.2. Асимметричная эффективность ПВО против пилотируемой и беспилотной авиации. Парадокс: системы ПВО демонстрируют высокую эффективность против пилотируемых летательных аппаратов, но значительно менее эффективны против БПЛА. Отмечается адаптация ВКС России, массово применяющих планирующие боеприпасы с рубежей вне зоны действия ПВО.3. Комплиментарность управляемых и неуправляемых артиллерийских систем. Сочетание разведывательных БПЛА с традиционными и управляемыми боеприпасами кардинально ускорило цикл поражения целей.4. "Демократизация" огневой поддержки ("карманная артиллерия"). Массовое внедрение беспилотных систем на тактическом уровне (отдельное подразделение). Беспилотники — наше все.5. Критическая роль "расходников" и ресурсов в затяжном конфликте. Конфликт с равным по силе противником (Россия) по умолчанию обозначается как затяжной, при котором жизненно важно иметь возможность массово производить дешевые "расходные" боевые системы.6. Двойственная роль смарт-устройств. Гражданские умные устройства, массово используемые обеими сторонами, — одновременно актив и уязвимость. Пример: использование ВС России данных с телефонов уничтоженных солдат ВСУ привело к разоблачению позиций и целому ряду болезненных ударов.7. Динамическая адаптация в сфере радиоэлектронной борьбы. Борьба мер и противомер: ВС России массово используют тактические радиочастотные и GPS-глушители, в то время как ВСУ снаряжают свои дроны возможностями для противодействия помехам.8. Коммерциализация и "демократизация" космических возможностей. Устойчивость распределенных архитектур: спутниковая сеть Starlink продемонстрировала устойчивость к попыткам подавления, что привело к ее использованию обеими сторонами конфликта.Завершает обзор новых наблюдений, тем не менее, главный и достаточно старый вывод: преодолеть текущий тупик наземных операций возможно только при тотальном превосходстве в воздухе, и это критично с самой большой буквы. Интересно, что авторы доклада считают, что на европейском ТВД "технологический потенциал и возможности быстрого реагирования НАТО создают существенное преимущество в области военно-воздушных сил", то есть шансы вроде как есть.Самая безумная приписка в конце доклада — "военное столкновение между НАТО и Россией начинается после того, как Россия нападает на страну — члена Альянса, в результате чего на помощь приходят США". А самая смешная — "Описываемые сценарии не предполагают реального использования тактического и стратегического ядерного оружия".Если проанализировать действия армии Израиля, то большинство "наблюдений" из доклада RAND было выполнено до последней буквы: и сочетание средств постоянного наблюдения с высокоточными ударными системами, и массовое использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы (включая дезинформацию), использование дыр и кротов, а главное — нивелирование и зачистка ПВО для свободы действий ВВС Израиля над Ираном.Многие уважаемые аналитики разных калибров считают, что цели атаки на Иран — ликвидация ядерной программы страны (обязательно) и смена режима (крайне желательно). На самом деле главная цель операции — отработка массового превентивного обезоруживающего удара по противнику с серьезными военными возможностями, и противника этого зовут не Иран, а Россия.В своем докладе "Геополитические итоги 2024 года" чрезвычайный и полномочный посол России, заместитель генерального директора медиагруппы "Россия сегодня", член РСМД Александр Яковенко прямо указал: "Ввиду натовских планов подготовиться к войне с Россией через пять-семь лет, <…> остро встанет "проблема 22 июня 1941 года", которая не должна повториться, что потребует стратегий действий на упреждение (о превентивных ударах по российской территории уже заговорили в НАТО)".Израиль и США посчитали репетицию превентивного удара на иранской сцене "очень удачной".Комментарии по поводу того, как политическое и военное руководство Ирана подошло к оценке существовавших до атаки рисков, мы оставим специалистам в погонах и без.Российское же руководство совершенно очевидно не имеет вредной привычки верить на слово тем, кто на следующий день после призывов к переговорам и громких слов о мире начинает массовые бомбардировки. На совещании по рассмотрению основных параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы, которое состоялось 11 июня, президент России Владимир Путин заранее предупредил всех, кто верит, что Россию можно застать врасплох, и дал указания по поводу скорейшего развития новейших систем вооружения для всей военной организации страны, включая создание отдельных "беспилотных войск", а также заявил, что "особое внимание следует уделить ядерной триаде, которая была и остается гарантом суверенитета России".До тех пор пока наши враги будут дрожать за свою шкуру, все доклады лучших западных мозговых центров о потенциальных обезоруживающих "перемогах" над Россией не будут стоить ни гроша. И наша задача — чтобы эти сценарии остались только для третьесортных шоу кабельных каналов на Западе.

