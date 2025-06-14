https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022763088.html

В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников

В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025

В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:33:00+03:00

2025-06-14T08:33:00+03:00

2025-06-14T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

оренбургская область

евгений солнцев

происшествия

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 06.30 мск, она продлилась 1 час 43 минуты. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

оренбургская область

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Ольга Фомченкова

оренбургская область, евгений солнцев, происшествия