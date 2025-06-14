https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022763088.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:33:00+03:00
2025-06-14T08:33:00+03:00
2025-06-14T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 06.30 мск, она продлилась 1 час 43 минуты. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Происшествия
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
Солнцев: в Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников