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В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:33 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/bespilotniki-2022763088.html
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T08:33:00+03:00
2025-06-14T08:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
оренбургская область
евгений солнцев
происшествия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале. Опасность была объявлена в 06.30 мск, она продлилась 1 час 43 минуты. "Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
оренбургская область
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оренбургская область, евгений солнцев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Оренбургская область, Евгений Солнцев, Происшествия
В Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников

Солнцев: в Оренбургской области отменили опасность атаки беспилотников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Урал в Оренбурге
Пешеходный мост через реку Урал в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пешеходный мост через реку Урал в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев в Telegram-канале.
Опасность была объявлена в 06.30 мск, она продлилась 1 час 43 минуты.
"Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА на территории Оренбургской области!" - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеОренбургская областьЕвгений СолнцевПроисшествия
 
 
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