https://ria.ru/20250614/bespilotiki-2022755516.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников

Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T07:19:00+03:00

2025-06-14T07:19:00+03:00

2025-06-14T08:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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ставропольский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА ликвидировали над Воронежской областью — тридцать.Военные также сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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воронежская область

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россия, безопасность, воронежская область, ставропольский край, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины