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Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:19:00+03:00
2025-06-14T07:19:00+03:00
2025-06-14T08:51:00+03:00
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА ликвидировали над Воронежской областью — тридцать.Военные также сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, безопасность, воронежская область, ставропольский край, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Ставропольский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Вооруженные силы Украины