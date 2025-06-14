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Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 14.06.2025 (обновлено: 08:51 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/bespilotiki-2022755516.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников - РИА Новости, 14.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников
Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T07:19:00+03:00
2025-06-14T08:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
воронежская область
ставропольский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны."В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.Больше всего БПЛА ликвидировали над Воронежской областью — тридцать.Военные также сбили:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
воронежская область
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россия, безопасность, воронежская область, ставропольский край, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Воронежская область, Ставропольский край, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Белгородская область, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за ночь уничтожили 66 украинских беспилотников

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженные силы за ночь сбили более шестидесяти дронов ВСУ над Россией, сообщило Минобороны.
"В период с 20:00 мск 13 июня до 07:00 мск 14 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Больше всего БПЛА ликвидировали над Воронежской областью — тридцать.
Военные также сбили:
  • десять дронов — над Белгородской областью;
  • восемь — над Ставропольским краем;
  • шесть — над Крымом;
  • один — над Самарской областью;
  • одиннадцать — над акваторией Азовского моря.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают большинство летательных аппаратов противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВоронежская областьСтавропольский крайМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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