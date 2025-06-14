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В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
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02:20 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/berletik-2022739724.html
В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану
В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025
В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану
После ударов Израиля по Ирану все должны понять, что вести переговоры с США бессмысленно, заявил геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T02:20:00+03:00
2025-06-14T02:20:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
министерство обороны сша
обострение отношений сша и ирана
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. После ударов Израиля по Ирану все должны понять, что вести переговоры с США бессмысленно, заявил геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X."Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара &lt;…&gt; Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США", — призвал он.Аналитик также отметил, что США в дальнейшем могут использовать эту ситуацию для сдерживания других стран. Их главной целью всегда было окружение и сдерживание Китая и России, пояснил Берлетик.Сразу после первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в операции, но отметил, что Вашингтон был информирован об израильской атаке.Позже Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, в интервью изданию Axios заявил, что Тель-Авив использовал "отличное американское вооружение", а также подтвердил, что общался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после нанесения ударов, но не стал раскрывать подробности.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
https://ria.ru/20250614/peregovory-2022736169.html
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Кадры из пригорода Тегерана, где погиб иранский ученый-атомщик
Кадры корреспондента РИА Новости из пригорода Тегерана. На видео многоэтажка, в результате удара по которой погиб иранский ученый-атомщик.
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в мире, иран, сша, израиль, министерство обороны сша, обострение отношений сша и ирана, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, США, Израиль, Министерство обороны США, Обострение отношений США и Ирана, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
В США выступили с дерзким призывом после ударов Израиля по Ирану

Берлетик: после атак Израиля по Ирану мир должен прекратить разговоры с США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. После ударов Израиля по Ирану все должны понять, что вести переговоры с США бессмысленно, заявил геополитический аналитик Брайан Берлетик в соцсети X.
"Как и предупреждали, переговоры Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара <…> Мир должен прекратить переговоры с США и ясно дать понять, что любое нападение со стороны очевидных американских марионеток будет интерпретировано как нападение самих США", — призвал он.
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Аналитик также отметил, что США в дальнейшем могут использовать эту ситуацию для сдерживания других стран. Их главной целью всегда было окружение и сдерживание Китая и России, пояснил Берлетик.
Сразу после первого удара Израиля по Ирану в пятницу госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не участвовали в операции, но отметил, что Вашингтон был информирован об израильской атаке.
Позже Пентагон подтвердил, что США оказывают помощь Израилю в перехвате ракет, выпущенных со стороны Ирана.
Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, в интервью изданию Axios заявил, что Тель-Авив использовал "отличное американское вооружение", а также подтвердил, что общался с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после нанесения ударов, но не стал раскрывать подробности.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев" в ночь на 13 июня. Силы ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
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В миреИранСШАИзраильМинистерство обороны СШАОбострение отношений США и ИранаОбострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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