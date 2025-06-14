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В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома
В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 14.06.2025
В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома
Кровля многоквартирного дома повреждена из-за сброса взрывного устройства с украинского БПЛА в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T01:10:00+03:00
2025-06-14T01:10:00+03:00
2025-06-14T01:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кровля многоквартирного дома повреждена из-за сброса взрывного устройства с украинского БПЛА в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома", - написал губернатор. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома
Гладков: в Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома