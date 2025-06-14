https://ria.ru/20250614/belgorod-2022736015.html

В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома

В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома - РИА Новости, 14.06.2025

В Белгороде при атаке БПЛА повреждена кровля многоквартирного дома

Кровля многоквартирного дома повреждена из-за сброса взрывного устройства с украинского БПЛА в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T01:10:00+03:00

2025-06-14T01:10:00+03:00

2025-06-14T01:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Кровля многоквартирного дома повреждена из-за сброса взрывного устройства с украинского БПЛА в Белгороде, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Белгород атакован беспилотником ВСУ. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства с БПЛА незначительно повреждена кровля многоквартирного дома", - написал губернатор. Гладков добавил, что оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины