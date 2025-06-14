https://ria.ru/20250614/banya-2022744536.html
Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун
Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун - РИА Новости, 14.06.2025
Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун
Париться в бане и сауне нельзя на голодный или слишком полный желудок, во избежание перегрева в парилке следует лежать, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T03:45:00+03:00
2025-06-14T03:45:00+03:00
2025-06-14T03:45:00+03:00
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
баня
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Париться в бане и сауне нельзя на голодный или слишком полный желудок, во избежание перегрева в парилке следует лежать, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный банный день. "Перед посещением парной рекомендуется измерить давление, особенно людям с предрасположенностью к гипертонии. Не стоит посещать баню при простудах и обострении хронических заболеваний, а пожилым людям необходимо быть особенно осторожными", - рассказали в ведомстве. Там добавили, что посетителям бань и саун необходимо внимательно следить за самочувствием и при появлении дискомфорта выйти и охладиться, выпив воды. Кроме того, нельзя париться на голодный или слишком полный желудок, в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать интервал около часа между процедурой и приёмом пищи. "Роспотребнадзор также подчеркивает, что баня и алкоголь несовместимы, а продолжительность сеанса не должна превышать трёх часов. Первый раз не стоит заходить в максимально разогретую парную, температуру лучше повышать постепенно", - уточнили в пресс-службе. В ведомстве отметили, что в парилке во избежание перегрева следует лежать, а не сидеть. Также посетителям бань и саун посоветовали отказаться от плавания в бассейне с резким запахом хлора, так как это может свидетельствовать о гиперхлорировании воды. "После завершения сеанса следует уделить минимальное время для охлаждения, а затем принять душ и использовать увлажняющий крем для кожи", - пояснили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20241231/banya-1992121639.html
https://ria.ru/20241030/gipertoniki-1980818000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, баня
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, баня
Роспотребнадзор поделился правилами безопасного посещения бань и саун
Роспотребнадзор: нельзя париться в бане на голодный или слишком полный желудок
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Париться в бане и сауне нельзя на голодный или слишком полный желудок, во избежание перегрева в парилке следует лежать, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора в Международный банный день.
"Перед посещением парной рекомендуется измерить давление, особенно людям с предрасположенностью к гипертонии. Не стоит посещать баню при простудах и обострении хронических заболеваний, а пожилым людям необходимо быть особенно осторожными", - рассказали в ведомстве.
Там добавили, что посетителям бань и саун необходимо внимательно следить за самочувствием и при появлении дискомфорта выйти и охладиться, выпив воды. Кроме того, нельзя париться на голодный или слишком полный желудок, в Роспотребнадзоре рекомендовали соблюдать интервал около часа между процедурой и приёмом пищи.
"Роспотребнадзор также подчеркивает, что баня и алкоголь несовместимы, а продолжительность сеанса не должна превышать трёх часов. Первый раз не стоит заходить в максимально разогретую парную, температуру лучше повышать постепенно", - уточнили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в парилке во избежание перегрева следует лежать, а не сидеть. Также посетителям бань и саун посоветовали отказаться от плавания в бассейне с резким запахом хлора, так как это может свидетельствовать о гиперхлорировании воды.
"После завершения сеанса следует уделить минимальное время для охлаждения, а затем принять душ и использовать увлажняющий крем для кожи", - пояснили в Роспотребнадзоре.