https://ria.ru/20250614/baltika-2022268588.html

Предлог для нападения. Что НАТО затеяла на российских границах

Предлог для нападения. Что НАТО затеяла на российских границах - РИА Новости, 14.06.2025

Предлог для нападения. Что НАТО затеяла на российских границах

Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Москва рассматривает войну на Украине как трамплин и может направить "зеленых... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T08:00:00+03:00

2025-06-14T08:00:00+03:00

2025-06-14T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль заявил, что Москва рассматривает войну на Украине как трамплин и может направить "зеленых человечков", например, в Эстонию для проверки статьи 5-й устава НАТО. По его словам, "Кремль планирует дальнейшую эскалацию против Запада с помощью гибридной тактики". Как показывает практика, подобная риторика обычно служит предлогом увеличить военное присутствие у границ России. О том, для чего это нужно, — в материале РИА Новости.Оправдать провокациюЕвропейские участники НАТО не скрывают, что готовятся воевать с Россией. Министр обороны Германии Борис Писториус несколько раз даже называл дату, когда Кремль якобы накопит достаточно сил, чтобы напасть на альянс, — 2029-2030-й. Хотя Москва неоднократно категорически отрицала подобные намерения, мантры о российской угрозе звучат из уст западных политиков и журналистов с завидной регулярностью. И с единственной целью — оправдать собственные агрессивные и провокационные действия.Роль жертвы в этих страшилках каждый раз отводят странам Балтии. Так, в конце прошлого года западные СМИ опубликовали серию материалов о том, что Россия собирается захватить часть Восточной Эстонии и уже глушит спутниковую навигацию, запускает разведывательные БПЛА. Цель — спровоцировать большую войну с НАТО. Эстонский премьер Кристен Михал тут же сообщил, что в стране разместят "флот сдерживания".Страшилка сработала. В январе альянс запустил миссию Baltic Sentry ("Балтийский часовой"). Официальная задача — патрулирование Балтийского моря для предотвращения диверсий на подводных коммуникациях. Под этим соусом объединенная военно-морская группировка устроила охоту на торговые суда с российской юрисдикцией, якобы причастные к обрывам донных коммуникационных кабелей. Задержали и обыскали несколько вымпелов.Неофициальная и основная функция Baltic Sentry — военное сдерживание России на этом направлении. Выделяются два потенциальных театра военных действий: Калининградская область и примыкающая акватория, а также Финский залив, который в случае войны планируется перекрыть в самой узкой его части, по линии Хельсинки — Таллин (60 километров).Подготовка к противостояниюС той же целью ВМС НАТО 3 июня запустили в Балтийском море учения Baltops 2025. В них участвуют порядка 50 кораблей различных типов. В том числе ракетный эсминец Paul Ignatius и штабной корабль Mount Whitney 6-го оперативного флота ВМС США, способный командовать крупными соединениями. Немцы отправили на учения фрегат Bayern, британцы — группу патрульных вымпелов P2000. Задействуют и авиацию.В Минобороны Литвы подчеркнули: одна из основных задач — освоение беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров. Шведское радио Sveriges со ссылкой на помощника генерального секретаря НАТО по инновациям, гибридным и кибернетическим технологиям Жана-Шарля Эллерманн-Кингомба сообщило, что альянс по итогам учений готовится завершить операцию "Балтийский часовой" по патрулированию и защите подводной инфраструктуры, заменив развернутые в акватории корабли на дроны. Речь идет о 60-80 морских беспилотниках."Мы рассматриваем военную активность НАТО как составную часть подготовки к военному противостоянию с Россией, — сказал замглавы МИД России Александр Грушко. — Направленность и цели учений, их стратегический замысел, а также структура развертывания сил свидетельствует о том, что они ориентированы на противодействие сопоставимому противнику, которым является Россия. Учения НАТО носят провокационный характер и направлены на достижение доминирования в морской, наземной и воздушной сферах".Альтернатива НАТОДля сдерживания России в балтийском регионе обсуждают возможность создания "северного НАТО" (Литва, Латвия, Эстония и Финляндия) — на случай, если США под давлением Москвы выведут оттуда воинские контингенты. Там очень беспокоятся по этому поводу, а в Хельсинки и вовсе выразили опасение, что Трамп выгонит Финляндию с Швецией из альянса."Россия может потребовать возвращения НАТО к границам 1997 года, — объяснил научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила. — Трамп вполне способен на это согласиться. Тогда нам понадобится альтернативная система коллективной безопасности на основе стран Балтии и Северной Европы".Относительно серьезными военно-морскими возможностями в регионе обладают только финны. Их главная ударная сила — восемь ракетных катеров проектов Rauma и Hamina, вооруженных шведскими противокорабельными ракетами RBS-15 дальностью в самой последней модификации до 300 километров. Что особенно опасно: еще есть флотилия минных заградителей — шесть судов типов Pohjanmaa, Hämeenmaa и Pansio. Каждое берет на борт до 150 морских мин. Кроме того, имеется 13 минных тральщиков Kiiski, которые годятся и в качестве заградителей.У остальных с кораблями дела похуже. У Эстонии — три минных тральщика с пулеметным вооружением и четыре патрульных катера, переданные флоту полицией и береговой охраной. "Темная лошадка" — береговые ракетные системы Gabriel V, закупленные у Израиля в 2024-м. Их планируют установить на мобильные платформы вроде армейских пикапов. Дальность стрельбы (до 400 километров) позволяет держать под прицелом весь Финский залив.Литовский флот — это корабль управления Jotvingis норвежского проекта Vidar, три британских морских тральщика типа Hunt, четыре датских патрульных катера проекта Flyvefisken, три быстроходных катера и несколько буксиров. Боевую ценность представляют разве что "датчане". На каждом патрульном катере — по восемь противокорабельных ракет Harpoon дальностью до 150 километров. Это не самое новое оружие, современная корабельная ПВО справится с ним без особого труда. Однако скоординированный залп нескольких катеров может быть очень эффективным.Ставку на "москитный флот" сделала и Латвия: шесть голландских тральщиков типа Tripartite, шесть патрульных катеров местного проекта Skrunda и несколько скоростных лодок береговой охраны. Ракетным вооружением эти плавсредства не обладают. Однако в 2023-м Рига заключила контракт с норвежским концерном Kongsberg на поставку противокорабельных ракет NSM наземного базирования. Это современный ударный комплекс, способный бить по движущимся морским целям на удалении до 250 километров.Рост военных расходовВсе вышеперечисленное не производит особого впечатления, однако прибалтийские страны активно накачивают военные мускулы и со временем станут серьезной региональной угрозой. К примеру, Литва, у которой сегодня даже нет танков, взяла на себя обязательство довести оборонные расходы до пяти-шести процентов ВВП к 2030-му. Вильнюс хочет тратить на это 12 миллиардов евро в год — больше, чем Мексика, Колумбия, Иран, Индонезия, Швеция или Норвегия.Танки литовцы в декабре 2024-го заказали у немцев — 44 "Леопарда-2" в последней модификации А8. Шведы поставят около 100 БМП CV-90, Франция — 18 дальнобойных гаубиц CAESAR. Германия своей артиллерией — 21 САУ PZH 2000 — Литву уже вооружила в 2015-2020-х. И наконец, США обещали восемь РСЗО HIMARS, которые способны бить в том числе оперативно-тактическими ракетами ATACMS дальностью до 300 километров. Небо защищают несколько батарей норвежских ЗРК NASAMS. Боевой авиации нет, но воздушное пространство страны охраняется союзниками по НАТО.На сходную технику перевооружается и соседняя Эстония. Кроме того, Таллин закупил в Израиле противотанковые ракетные комплексы Spike-SR/LR дальностью до пяти километров, действующие по принципу "выстрелил — забыл". Для защиты неба эстонцы в 2023-м приобрели несколько батарей немецкого ЗРК средней дальности IRIS-T SLM. Кроме того, заказали у США восемь РСЗО HIMARS, что позволит вести огонь на оперативно-тактическую глубину.У Латвии нет танков, однако есть порядка 170 британских боевых разведывательных машин Scimitar, в конце января заказали и 42 австро-испанские БМП ASCCOD-2. И приобрели у США десять установок РСЗО HIMARS. У Финляндии — до 200 танков Leopard 2A4 и A6, 110 БМП CV90, современные южнокорейские гаубицы K9, до 40 РСЗО MLRS, сотни единиц советского артиллерийского вооружения. И тактическая авиация — более 60 американских истребителей F-18C/D и 27 британских учебных Hawker Siddeley Hawk, способных выполнять задачи легких штурмовиков.Конечно, основная сила четырех государств, способных создать военный альянс у северо-западных рубежей России, — в союзниках по НАТО, развернувших там свои воинские контингенты. Но в будущем вооруженные до зубов латыши, литовцы, эстонцы и финны станут достаточно серьезной угрозой и без старших товарищей. Хотя бы потому, что у них есть ракеты, достающие до Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022252815.html

https://ria.ru/20250611/istrebiteli-2022169920.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, россия, сша, литва, александр грушко, борис писториус, нато