https://ria.ru/20250614/bagazh-2022829389.html

Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - РИА Новости, 14.06.2025

Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:52:00+03:00

2025-06-14T16:52:00+03:00

2025-06-14T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. "Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".

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Ольга Фомченкова

стамбул, москва, turkish airlines, boeing 777, новости - туризм