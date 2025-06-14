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Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - РИА Новости, 14.06.2025
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Туризм
 
16:52 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/bagazh-2022829389.html
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - РИА Новости, 14.06.2025
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:52:00+03:00
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туризм
стамбул
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. "Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
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стамбул, москва, turkish airlines, boeing 777, новости - туризм
Туризм, Стамбул, Москва, Turkish Airlines, Boeing 777, Новости - Туризм
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву

Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines прибудет в Москву в 22:20

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию.
"Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
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