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Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву - РИА Новости, 14.06.2025
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T16:52:00+03:00
2025-06-14T16:52:00+03:00
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МОСКВА, 14 июня - РИА Новости. Потерявшийся багаж авиакомпании Turkish Airlines прибудет рейсом из Стамбула в Москву в 22.20, сообщили во "Внуково" со ссылкой на компанию. "Авиаперевозчик информирует, что багаж с рейсов ТК3024, ТК3152, ТК3140 и ТК1231 будет доставлен сегодня рейсом ТК4911, прибытие которого запланировано на 22.20. Для перевозки используется воздушное судно Boeing 777 (В777)", - сообщает "Внуково".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Стамбул, Москва, Turkish Airlines, Boeing 777, Новости - Туризм
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines доставят из Стамбула в Москву
Потерявшийся багаж с рейсов Turkish Airlines прибудет в Москву в 22:20