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В Кемерово произошла разгерметизация газового баллона в автобусе

В Кемерово произошла разгерметизация газового баллона в автобусе - РИА Новости, 14.06.2025

В Кемерово произошла разгерметизация газового баллона в автобусе

Разгерметизация газового баллона в автобусе произошла в Кемерово, пострадали три человека, прокуратура проводит проверку. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T13:48:00+03:00

2025-06-14T13:48:00+03:00

2025-06-14T13:49:00+03:00

кемерово

происшествия

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КЕМЕРОВО, 14 июн – РИА Новости. Разгерметизация газового баллона в автобусе произошла в Кемерово, пострадали три человека, прокуратура проводит проверку. "На Красноармейском мосту произошла разгерметизация газового баллона у автобуса №15, возгорания не последовало. На место прибыли оперативные службы. Всего в автобусе находилось 13 человек вместе с водителем. Троих пассажиров автобуса осматривают медики. Остальные покинули место самостоятельно. По данным компании-перевозчика АО "Кемеровская транспортная компания", газовое оборудование проходило необходимые проверки. Причины произошедшего устанавливаются", - сообщили в пресс-службе мэрии. Уточняется, что в данный момент на Красноармейском мосту работают оперативные службы. Автомобильное движение в обе стороны перекрыто. Автомобилистов просят ехать через Искитимский мост. Как уточнили в прокуратуре региона, в результате произошедшего трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. "На место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор Центрального района г. Кемерово Алексей Редькин. По данному факту прокуратурой области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдения правил перевозки пассажиров общественным транспортом", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250614/dtp-2022745393.html

кемерово

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кемерово, происшествия