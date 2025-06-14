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Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область - РИА Новости, 14.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:56 14.06.2025
https://ria.ru/20250614/ataki-2022787821.html
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область - РИА Новости, 14.06.2025
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 боеприпасами и 65 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T11:56:00+03:00
2025-06-14T11:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
белгородская область
белгород
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 боеприпасами и 65 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 13 июня. Атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 58 снарядов и сбито 26 беспилотников. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, пять частных домовладений, социальный объект, два предприятия и 10 транспортных средств. "Город Белгород атакован беспилотником… В Белгородском районе по посёлкам Политотдельский, Разумное, сёлам Журавлевка, Новая Нелидовка, Отрадное и Таврово выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки восьми беспилотников", - написал Гладков. Он добавил, что в Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 11 беспилотников. Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты пять беспилотников. В Волоконовском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелу с применением пяти снарядов и атакам восьми дронов. В Грайворонском округе село Дроновка подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов, село Почаево атаковано одним FPV-дроном. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти сёлам совершены атаки 21 беспилотника. По данным главы области, произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остаются семь населенных пунктов. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250611/ukraina-2022114804.html
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вячеслав гладков, белгородская область, белгород, белгородский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Происшествия
Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область

ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 снарядами и 65 дронами за сутки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 боеприпасами и 65 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 13 июня. Атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 58 снарядов и сбито 26 беспилотников. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, пять частных домовладений, социальный объект, два предприятия и 10 транспортных средств.
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22 июня 2022, 17:18
"Город Белгород атакован беспилотником… В Белгородском районе по посёлкам Политотдельский, Разумное, сёлам Журавлевка, Новая Нелидовка, Отрадное и Таврово выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки восьми беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 11 беспилотников. Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты пять беспилотников. В Волоконовском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелу с применением пяти снарядов и атакам восьми дронов. В Грайворонском округе село Дроновка подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов, село Почаево атаковано одним FPV-дроном. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти сёлам совершены атаки 21 беспилотника. По данным главы области, произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остаются семь населенных пунктов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВячеслав ГладковБелгородская областьБелгородБелгородский районПроисшествия
 
 
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