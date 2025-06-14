Гладков рассказал об украинских атаках на Белгородскую область
ВСУ атаковали Белгородскую область более 50 снарядами и 65 дронами за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали территорию Белгородской области более 50 боеприпасами и 65 беспилотниками, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В субботу в своем Telegram-канале он опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в регионе 13 июня. Атакам подверглись 33 населенных пункта в восьми муниципалитетах области. Было выпущено 58 снарядов и сбито 26 беспилотников. За отчётный период повреждены один многоквартирный дом, пять частных домовладений, социальный объект, два предприятия и 10 транспортных средств.
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"Город Белгород атакован беспилотником… В Белгородском районе по посёлкам Политотдельский, Разумное, сёлам Журавлевка, Новая Нелидовка, Отрадное и Таврово выпущено четыре боеприпаса и совершены атаки восьми беспилотников", - написал Гладков.
Он добавил, что в Валуйском округе по пяти населенным пунктам нанесены удары 11 беспилотников. Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты пять беспилотников. В Волоконовском районе пять населенных пунктов подверглись обстрелу с применением пяти снарядов и атакам восьми дронов. В Грайворонском округе село Дроновка подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов, село Почаево атаковано одним FPV-дроном. В Краснояружском районе восемь населенных пунктов подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено 46 боеприпасов, и атакам 10 беспилотников. В Шебекинском округе по городу Шебекино и пяти сёлам совершены атаки 21 беспилотника. По данным главы области, произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остаются семь населенных пунктов.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.