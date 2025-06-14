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В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие
В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие - РИА Новости, 14.06.2025
В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие
БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T05:01:00+03:00
2025-06-14T05:01:00+03:00
2025-06-14T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
самарская область
безопасность
вячеслав федорищев
новокуйбышевск
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска", - написал он в своем Telegram-канале.Федорищев добавил, что повреждений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
самарская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, безопасность, вячеслав федорищев, новокуйбышевск
Специальная военная операция на Украине, Самарская область, Безопасность, Вячеслав Федорищев, Новокуйбышевск
В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие
В Новокуйбышевске беспилотники пытались атаковать промышленное предприятие