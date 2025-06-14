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В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие

В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие - РИА Новости, 14.06.2025

В Самарской области беспилотники пытались атаковать предприятие

БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T05:01:00+03:00

2025-06-14T05:01:00+03:00

2025-06-14T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

самарская область

безопасность

вячеслав федорищев

новокуйбышевск

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. БПЛА пытались атаковать промпредприятие в Новокуйбышевске Самарской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев."Уважаемые жители Самарской области, сегодня ночью была совершена попытка атаки БПЛА одного из промышленных предприятий Новокуйбышевска", - написал он в своем Telegram-канале.Федорищев добавил, что повреждений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

самарская область

новокуйбышевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

самарская область, безопасность, вячеслав федорищев, новокуйбышевск