https://ria.ru/20250614/artisty-2022824359.html

Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран

Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025

Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран

Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T15:57:00+03:00

2025-06-14T15:57:00+03:00

2025-06-14T15:58:00+03:00

культура

иран

исфахан

тегеран (город)

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в безопасности и размещены в отеле, сообщили в министерстве культуры России."Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра культуры Российской Федерации.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

иран

исфахан

тегеран (город)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

иран, исфахан, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном