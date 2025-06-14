Рейтинг@Mail.ru
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:57 14.06.2025 (обновлено: 15:58 14.06.2025)
https://ria.ru/20250614/artisty-2022824359.html
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран
Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:57:00+03:00
2025-06-14T15:58:00+03:00
культура
иран
исфахан
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949672577_0:484:2672:1987_1920x0_80_0_0_b02c9ab0e45d16130ea53afdeca1800f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в безопасности и размещены в отеле, сообщили в министерстве культуры России."Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра культуры Российской Федерации.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
исфахан
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949672577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dc2fac3e234ecf2683fd3a550214b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, исфахан, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
Культура, Иран, Исфахан, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран

Минкультуры: находившихся на гастролях музыкантов БСО доставили в Тегеран

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание министерства культуры РФ в Москве
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание министерства культуры РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в безопасности и размещены в отеле, сообщили в министерстве культуры России.
"Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра культуры Российской Федерации.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Израиль открыл ящик Пандоры: есть ли еще шанс закрыть его
Вчера, 08:00
 
КультураИранИсфаханТегеран (город)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Работа ПВО в Тель-Авиве во время иранской атакиИран нанес ответный удар по Израилю после обстрелов. Онлайн-репортажВчера, 23:20
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала