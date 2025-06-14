https://ria.ru/20250614/artisty-2022824359.html
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран - РИА Новости, 14.06.2025
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран
Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в... РИА Новости, 14.06.2025
2025-06-14T15:57:00+03:00
2025-06-14T15:57:00+03:00
2025-06-14T15:58:00+03:00
культура
иран
исфахан
тегеран (город)
обострение конфликта между израилем и ираном
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949672577_0:484:2672:1987_1920x0_80_0_0_b02c9ab0e45d16130ea53afdeca1800f.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Артисты Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского, находящиеся на гастролях в Иране, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран, они в безопасности и размещены в отеле, сообщили в министерстве культуры России."Артисты Большого симфонического оркестра в безопасности, в настоящее время доставлены из Исфахана в Тегеран и размещены в отеле", - говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что российские дипломаты в Иране предпринимают все необходимые меры по эвакуации. Ситуация находится на личном контроле министра культуры Российской Федерации.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
иран
исфахан
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949672577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2dc2fac3e234ecf2683fd3a550214b6f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, исфахан, тегеран (город), обострение конфликта между израилем и ираном
Культура, Иран, Исфахан, Тегеран (город), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Российских артистов, находящихся на гастролях в Иране, доставили в Тегеран
Минкультуры: находившихся на гастролях музыкантов БСО доставили в Тегеран