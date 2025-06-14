https://ria.ru/20250614/anapa-2022828258.html

Минпросвещения заявило о готовности лагерей в Анапе к приезду детей

Минпросвещения заявило о готовности лагерей в Анапе к приезду детей - РИА Новости, 14.06.2025

Минпросвещения заявило о готовности лагерей в Анапе к приезду детей

Все детские лагеря в Анапе полностью готовы к приезду детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-14T16:40:00+03:00

2025-06-14T16:40:00+03:00

2025-06-14T16:40:00+03:00

туризм

анапа

россия

керченский пролив

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Все детские лагеря в Анапе полностью готовы к приезду детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения РФ. "Все детские лагеря в Анапе полностью готовы к встрече детей. Они прошли необходимые проверки, соответствуют санитарным нормам, и, что очень важно, в них созданы условия для безопасного и комфортного отдыха - даже без использования пляжных территорий", - сказал директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России Игорь Юргин, слова которого приводит пресс-служба министерства. Он добавил, что сегодня в детских лагерях Анапы уже отдыхают 9,5 тысяч детей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края.

https://ria.ru/20250523/popova-2018628180.html

анапа

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керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

анапа, россия, керченский пролив