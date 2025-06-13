https://ria.ru/20250613/zykina-2022257454.html

Почему не сложилась личная жизнь Людмилы Зыкиной?

Почему не сложилась личная жизнь Людмилы Зыкиной? - РИА Новости, 13.06.2025

Почему не сложилась личная жизнь Людмилы Зыкиной?

Четыре мужа, но ни одного счастливого брака. Людмила Зыкина — легенда советской эстрады, чей голос покорил миллионы, но чья личная жизнь так и осталась... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:02:00+03:00

2025-06-13T09:02:00+03:00

2025-06-13T09:02:00+03:00

людмила зыкина

леонид брежнев

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франция

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Четыре мужа, но ни одного счастливого брака. Людмила Зыкина — легенда советской эстрады, чей голос покорил миллионы, но чья личная жизнь так и осталась незавершенной мелодией. Почему "великанша с добрым сердцем", как называли ее поклонники, не смогла обрести семейного счастья? Измены, тайные романы с влиятельными мужчинами и жертва ради карьеры — как сложилась личная жизнь королевы романса?Карьера вместо личной жизниСудьба не подарила Людмиле Георгиевне шанса на счастливую семейную жизнь и материнство. Она так и не стала матерью, хотя выходила замуж четыре раза. До 40 лет певица была полностью поглощена карьерой и упустила возможность подумать о продолжении рода. Несмотря на попытки совместить призвание с личным счастьем, ей это не удалось.Людмила Зыкина пользовалась огромной любовью публики. Ее голос и харизма завораживали зрителей, а среди поклонников были такие известные личности, как Леонид Брежнев, Никита Хрущев и Борис Ельцин. В США ее называли "Мисс Волга", а во Франции — "Русская Эдит Пиаф".На первый взгляд, творческая жизнь певицы складывалась успешно. Например, поступление в хор имени Пятницкого стало настоящим событием. На прослушивание, на спор за мороженое, пришла Люда и легко его прошла, несмотря на то что на одно место претендовали полторы тысячи человек.Личная жизнь не удаласьНесмотря на все свои успехи на сцене, Людмиле не удалось построить счастливую и гармоничную семью, а мечта о материнстве так и осталась неосуществленной.После смерти своей матери, которая была для нее важной опорой и источником вдохновения, Людмила столкнулась с серьезными трудностями. Уникальный голос, который прославил ее на всю страну, стал пропадать, и ей пришлось оставить хор имени Пятницкого, в котором она долгое время выступала. Это было тяжелым ударом для певицы, и восстановить свои силы ей удалось лишь благодаря поддержке первого мужа Владлена Позднова. Их брак продлился пять лет, и в этот период Владлен стал для Людмилы не только мужем, но и верным другом, который помогал ей справляться с трудностями. Так Зыкина с головой ушла в работу и не заметила, что муж ей изменяет. Позже стало известно, что Владлен изменяет певице с ее близкой подругой.Звонит ее подруга и просит позвать ее мужа к телефону. Зыкина говорит: "А зачем он тебе?". Приятельница спрашивает: "А ты что, не знаешь? Мы с ним уже полгода в отношениях".Двойное предательство Людмила переживала тяжело. Она развелась с мужем и решила начать жизнь с чистого листа. Однажды в троллейбусе певица познакомилась с фотокорреспондентом Евгением Сваловым. Вскоре они поженились, Евгений стал вторым супругом певицы. Первоначально их союз казался счастливым и многообещающим. Однако со временем в их отношениях начали появляться трещины. Слухи о неверности Евгения стали распространяться, что привело к недоверию и конфликтам.Как-то Свалов отправился в командировку, чтобы делать фотографии московского цирка. Вскоре супруг признался Зыкиной, что одна из артисток беременна от него. Людмила, устав от унижений и постоянных сомнений в верности супруга, приняла решение разорвать этот брак.После развода Людмила Зыкина оставалась свободной женщиной и продолжала принимать ухаживания мужчин. Преподаватель иностранных языков Владимир Котелкин, интеллигентный и интересный человек с хорошими связями, смог привлечь ее внимание, и она вновь вышла замуж.Однако спустя 10 лет совместной жизни Зыкина получила тревожный звонок от своей подруги, министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Она сообщила, что у мужа Зыкиной возникли подозрения в контрабанде и продаже икон и антиквариата, что могло повлечь за собой серьезные последствия. Понимая, что супружество с человеком, находящимся под угрозой уголовного преследования, не сулит ничего хорошего, Зыкина быстро решила расстаться с третьим супругом.Самым продолжительным и значимым для Людмилы стал ее последний брак с баянистом Виктором Гридиным. Их встреча произошла во время подготовки Людмилы к концертам, когда она искала музыкантов для своего ансамбля. Виктор стал не только ее мужем, но и надежным партнером в творчестве. Они прожили вместе более 17 лет, и на протяжении этого времени их отношения были полны любви и взаимопонимания. Однако со временем между супругами начали возникать ссоры и недоразумения, что привело к ухудшению отношений. Несмотря на крепкие чувства, которые связывали их в начале совместной жизни, необходимость расстаться стала очевидной.Интересно, что когда-то Гридин ради Людмилы оставил жену с двумя детьми. Потом он предпочел Зыкиной певицу помоложе, причем из ее же ансамбля."Четыре мужа, и не с одним я не была счастлива!", — говорила Зыкина.Роман с женатикомМолва связывала Людмилу Зыкину с влиятельными мужчинами, включая слух о том, что она якобы была тайной женой Алексея Косыгина, который сам воспринял это с юмором. Один из ее любимых мужчин был высокопоставленным чиновником из Молдавии, но о свадьбе не шло и речи из-за его семейного положения. Когда Зыкину спрашивали о самой сильной любви в ее жизни, она отвечала, что это был единственный человек, которого она любила, но не могла быть с ним из-за его несвободы.Когда Зыкину спрашивали, была ли в ее жизни самая сильная любовь, она отвечала: "Была. Одна — на всю жизнь. Но я не могла с этим человеком соединиться, потому что он был несвободен. А ведь он меня любил, обсыпал черешней с ног до головы. Черешней! Ты понимаешь, что это такое?"Позже Зыкина сама признавала, что ее главной любовью была песня. Бесконечные гастроли, репетиции по 12 часов, выступления перед тысячами зрителей — все это оставляло мало места для семьи."Я виновата в том, что мои браки распадались. Я ставила карьеру выше личного счастья" — говорила певица.Ее мужья не выдерживали конкуренции со сценой. Даже 17-летний союз с баянистом Виктором Гридиным, казавшийся идеальным творческим и личным дуэтом, рухнул из-за его романа с хористкой. А мечта усыновить ребенка так и осталась мечтой — певица боялась, что не сможет уделять детям достаточно времени.

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людмила зыкина, леонид брежнев, ссср, франция, сша