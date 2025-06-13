https://ria.ru/20250613/zvonki-2022562647.html

Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону

Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону - РИА Новости, 13.06.2025

Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону

Многолетняя борьба со спам-звонками принесла плоды: в сентябре вступают в силу законы, которые упрощают отказ от такого обзвона. Что делать до этого момента,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T02:22:00+03:00

2025-06-13T02:22:00+03:00

2025-06-13T04:39:00+03:00

общество

андрей моисеев (юрист)

рэу имени г. в. плеханова

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Многолетняя борьба со спам-звонками принесла плоды: в сентябре вступают в силу законы, которые упрощают отказ от такого обзвона. Что делать до этого момента, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.Он напомнил, что сейчас тоже можно отказаться от разрешений на уведомление, которые вы когда-то раздали банкам, магазинам и их партнерам при получении очередной карты. Но для этого нужно самому выходить на звонящую организацию и отзывать согласие, либо доказывать, что никакого согласия не было.“Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс”, — пояснил юрист.До вступления законов в силу следует подать жалобу на рекламные звонки и СМС оператору связи или в ФАС. Там обязаны отреагировать должным образом - компанию оштрафуют и спам прекратится. Если речь идет о мошенничестве, заявление перенаправят в МВД, заключил Моисеев.

https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html

https://ria.ru/20250607/pensii-2021449253.html

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общество, андрей моисеев (юрист), рэу имени г. в. плеханова, федеральная антимонопольная служба (фас россии)