https://ria.ru/20250613/zvonki-2022562647.html
Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону
Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону - РИА Новости, 13.06.2025
Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону
Многолетняя борьба со спам-звонками принесла плоды: в сентябре вступают в силу законы, которые упрощают отказ от такого обзвона. Что делать до этого момента,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:22:00+03:00
2025-06-13T02:22:00+03:00
2025-06-13T04:39:00+03:00
общество
андрей моисеев (юрист)
рэу имени г. в. плеханова
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Многолетняя борьба со спам-звонками принесла плоды: в сентябре вступают в силу законы, которые упрощают отказ от такого обзвона. Что делать до этого момента, рассказал агентству “Прайм” доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.Он напомнил, что сейчас тоже можно отказаться от разрешений на уведомление, которые вы когда-то раздали банкам, магазинам и их партнерам при получении очередной карты. Но для этого нужно самому выходить на звонящую организацию и отзывать согласие, либо доказывать, что никакого согласия не было.“Теперь абонент вправе уведомить оператора сотовой связи об отказе от получения рассылок, и тот обязан будет прекратить звонки и смс”, — пояснил юрист.До вступления законов в силу следует подать жалобу на рекламные звонки и СМС оператору связи или в ФАС. Там обязаны отреагировать должным образом - компанию оштрафуют и спам прекратится. Если речь идет о мошенничестве, заявление перенаправят в МВД, заключил Моисеев.
https://ria.ru/20250612/turisty-2022412201.html
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общество, андрей моисеев (юрист), рэу имени г. в. плеханова, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Общество, Андрей Моисеев (юрист), РЭУ имени Г. В. Плеханова, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
Юрист научил, как избавиться от назойливых звонков по телефону
Юрист Моисеев: можно отозвать согласие на получение уведомлений по телефону