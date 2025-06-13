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В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 13.06.2025
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21:58 13.06.2025 (обновлено: 22:03 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/zemletryasenie-2022716578.html
В районе Курильских островов произошло землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 13.06.2025
В районе Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.06.2025
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курильские острова
землетрясение
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 18.35 по времени UTC (21.35 мск) в 443 километрах от города Курильск с населением около 1,6 тысячи человек.Очаг залегал на глубине девяти километров.Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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курильские острова
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курильские острова, землетрясение, россия
Курильские острова, Землетрясение, Россия
В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5

© Фото : @maratkhusnullin_/InstagramКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Фото : @maratkhusnullin_/Instagram
Курильские острова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 18.35 по времени UTC (21.35 мск) в 443 километрах от города Курильск с населением около 1,6 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине девяти километров.
Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
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