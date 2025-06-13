https://ria.ru/20250613/zemletryasenie-2022716578.html
В районе Курильских островов произошло землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 13.06.2025
В районе Курильских островов произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:58:00+03:00
2025-06-13T21:58:00+03:00
2025-06-13T22:03:00+03:00
курильские острова
землетрясение
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754680022_0:248:1080:856_1920x0_80_0_0_74ed552489c3bb353c27265fa9267fe3.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 18.35 по времени UTC (21.35 мск) в 443 километрах от города Курильск с населением около 1,6 тысячи человек.Очаг залегал на глубине девяти километров.Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.
https://ria.ru/20250611/zemletryasenie--2022246938.html
курильские острова
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754680022_0:190:1080:1000_1920x0_80_0_0_82cf8a720f0a0f7248f1e267bf356882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курильские острова, землетрясение, россия
Курильские острова, Землетрясение, Россия
В районе Курильских островов произошло землетрясение
В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,5