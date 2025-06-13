https://ria.ru/20250613/zemletryasenie-2022716578.html

В районе Курильских островов произошло землетрясение

В районе Курильских островов произошло землетрясение - РИА Новости, 13.06.2025

В районе Курильских островов произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:58:00+03:00

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курильские острова

землетрясение

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в регионе Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 18.35 по времени UTC (21.35 мск) в 443 километрах от города Курильск с населением около 1,6 тысячи человек.Очаг залегал на глубине девяти километров.Информации о возможных разрушениях и пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20250611/zemletryasenie--2022246938.html

курильские острова

россия

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курильские острова, землетрясение, россия