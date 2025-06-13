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Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 13.06.2025

Суд запретил Трампу размещать Нацгвардию в Лос-Анджелесе

Суд запретил президенту США Дональду Трампу размещать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе, сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T04:55:00+03:00

2025-06-13T04:55:00+03:00

2025-06-13T08:25:00+03:00

в мире

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гэвин ньюсом

министерство обороны сша

протесты в калифорнии

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ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Суд запретил президенту США Дональду Трампу размещать Национальную гвардию в Лос-Анджелесе, сообщил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом."Место военных — на поле боя, а не на улицах наших городов. Президент Трамп, немедленно прекратите необоснованную милитаризацию Лос-Анджелеса. Если вы этого не сделаете, это лишь продемонстрирует ваши авторитарные наклонности", — написал он в соцсети Х.Губернатор приложил копию приказа судьи Чарльза Брейера.Согласно документу, Национальная гвардия должна вернуться под контроль главы штата. Он вступит в силу в полдень пятницы.Протесты в США

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Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США Протесты в Лос-Анджелесе против миграционной политики США 2025-06-13T04:55 true PT1M13S

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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, министерство обороны сша, протесты в калифорнии