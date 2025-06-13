https://ria.ru/20250613/zaharova-2022650311.html

Захарова резко высказалась о молдавском политологе после его слов о русских

Захарова резко высказалась о молдавском политологе после его слов о русских - РИА Новости, 13.06.2025

Захарова резко высказалась о молдавском политологе после его слов о русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова молдавского политолога Анатола Цэрану о русских, заявила, что он сам разоблачил свою... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:57:00+03:00

2025-06-13T13:57:00+03:00

2025-06-13T15:47:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова молдавского политолога Анатола Цэрану о русских, заявила, что он сам разоблачил свою нацистскую сущность, но вряд ли понесет наказание от русофобских властей страны. В своем Telegram-канале она отметила, что сотрудник Института истории Академии наук Молдавии, бывший депутат парламента и экс-посол Молдавии в России Цэрану в местной телепередаче говорил о якобы более редкой демонстрации критического мышления русскоязычными молдаванами. В этой связи он указал и на наличие в обществе страны "некачественной этнической части", отметила Захарова. "Саморазоблачение нациста, публично заявляющего по телевидению о неполноценности части общества по этническому признаку, налицо и на лице. К сожалению, в современной Молдавии власть буквально захватили оголтелые русофобы и ненавистники молдавской идентичности. Такие высказывания там, увы, в порядке вещей. Несмотря на наличие в Уголовном кодексе Республики Молдовы статьи 346 "Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни", реакции правоохранительных органов не последовало. Что-то подсказывает: ее не будет. Значит, одобряют и разделяют", — написала она. Захарова добавила, что рассуждения, подобные высказанным Анатолом Цэрану, похожи на дословное цитирование нацистской брошюры 1942 года Der Untermensch, в которой русские прямо назывались "недолюдьми". "Чем закончилось, все помнят хорошо: Берлин и Нюрнберг. Молдавским политологам на заметку", — подчеркнула официальный представитель МИД. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране: под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней до выборов и в течение 30 дней после их завершения. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности — якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими иную, чем у правящей власти, точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году: закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 телеграм-каналов.

https://ria.ru/20250114/zaharova-1993559973.html

https://ria.ru/20250517/moldaviya-2017614394.html

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Илья Абрамов

в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец, традиционные ценности