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В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп - РИА Новости, 13.06.2025
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02:50 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/yasli-2022568429.html
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп - РИА Новости, 13.06.2025
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп
Открытие ясельных групп в российских детских садах будет зависеть от наличия соответствующего запроса со стороны родителей, для этого необходима система,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T02:50:00+03:00
2025-06-13T02:50:00+03:00
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Открытие ясельных групп в российских детских садах будет зависеть от наличия соответствующего запроса со стороны родителей, для этого необходима система, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. "Мало людей, которые желают отдать ребенка в ясли, например, в один год. Хотя ясли открыты у нас по законодательству для детей с двух месяцев, надо понимать, что под одного ребенка ясельные группы не открываются. То есть тогда это должна быть система, что мы создаем ясельные группы и они также заполняются как группы с детьми с двух с половиной - трех лет. Поэтому здесь всё зависит от запроса: если будет запрос, то будут и эти группы", - сказала Буцкая. По словам парламентария, вопрос ясельных групп не снимается с повестки комитета Госдумы по защите семьи. Буцкая подчеркнула, что в отдельных регионах России такие группы существуют, например, в Магадане и Сургуте. Она добавила, что сейчас всё чаще можно видеть, что в России при институтах открываются группы присмотра и ухода за ребенком. Буцкая уточнила, что эти группы не относятся к детским садам, однако, в них можно оставить ребенка примерно на четыре часа "без особого кормления, без прогулок". Дети будут находиться в них под присмотром. Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что огромные демографические меры не работают, как хотелось бы, из-за отсутствия яслей в РФ.
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общество, россия, магадан, сургут, татьяна буцкая, маргарита симоньян, госдума рф
Общество, Россия, Магадан, Сургут, Татьяна Буцкая, Маргарита Симоньян, Госдума РФ
В Госдуме объяснили, почему в России мало ясельных групп

Депутат Буцкая: открытие ясельных групп в детсадах зависит от запроса родителей

© РИА Новости / Варвара ГертьеШкаф с игрушками в детском саду
Шкаф с игрушками в детском саду - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
Шкаф с игрушками в детском саду. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Открытие ясельных групп в российских детских садах будет зависеть от наличия соответствующего запроса со стороны родителей, для этого необходима система, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.
"Мало людей, которые желают отдать ребенка в ясли, например, в один год. Хотя ясли открыты у нас по законодательству для детей с двух месяцев, надо понимать, что под одного ребенка ясельные группы не открываются. То есть тогда это должна быть система, что мы создаем ясельные группы и они также заполняются как группы с детьми с двух с половиной - трех лет. Поэтому здесь всё зависит от запроса: если будет запрос, то будут и эти группы", - сказала Буцкая.
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По словам парламентария, вопрос ясельных групп не снимается с повестки комитета Госдумы по защите семьи. Буцкая подчеркнула, что в отдельных регионах России такие группы существуют, например, в Магадане и Сургуте.
Она добавила, что сейчас всё чаще можно видеть, что в России при институтах открываются группы присмотра и ухода за ребенком. Буцкая уточнила, что эти группы не относятся к детским садам, однако, в них можно оставить ребенка примерно на четыре часа "без особого кормления, без прогулок". Дети будут находиться в них под присмотром.
Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отмечала, что огромные демографические меры не работают, как хотелось бы, из-за отсутствия яслей в РФ.
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