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В Тегеране прогремели несколько взрывов
В Тегеране прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране прогремели несколько взрывов
Взрыв был слышен в западной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T18:52:00+03:00
2025-06-13T18:52:00+03:00
2025-06-13T19:01:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в западной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.СМИ также сообщили еще о серии взрывов в окрестностях иранской столицы.Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв был слышен в районе Читгар. В то же время иранские СМИ ранее сообщали о взрыве в районе Гармдаре, расположенном к северо-западу от иранской столицы. Некоторые иранские агентства пишут о двух взрывах к западу от Тегерана.Кроме того, агентство Mehr сообщило о взрыве в районе Пакдашт к юго-востоку от Тегерана, однако отметило, что речь идет о работе ПВО. Также, по данным агентства, взрыв прогремел в районе Хаваршахр неподалеку от Пакдашта.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Тегеран (город), Иран, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, В мире, Израиль
В Тегеране прогремели несколько взрывов
В западной части Тегерана и районе Пакдашт прогремели взрывы