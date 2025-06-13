https://ria.ru/20250613/vzryv-2022694512.html

В Тегеране прогремели несколько взрывов

В Тегеране прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране прогремели несколько взрывов

Взрыв был слышен в западной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:52:00+03:00

2025-06-13T18:52:00+03:00

2025-06-13T19:01:00+03:00

тегеран (город)

иран

обострение конфликта между израилем и ираном

в мире

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022612756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1125a5f172394c7b807193113f8e02a9.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Взрыв был слышен в западной части Тегерана, передает корреспондент РИА Новости.СМИ также сообщили еще о серии взрывов в окрестностях иранской столицы.Как передает корреспондент РИА Новости, взрыв был слышен в районе Читгар. В то же время иранские СМИ ранее сообщали о взрыве в районе Гармдаре, расположенном к северо-западу от иранской столицы. Некоторые иранские агентства пишут о двух взрывах к западу от Тегерана.Кроме того, агентство Mehr сообщило о взрыве в районе Пакдашт к юго-востоку от Тегерана, однако отметило, что речь идет о работе ПВО. Также, по данным агентства, взрыв прогремел в районе Хаваршахр неподалеку от Пакдашта.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

тегеран (город)

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном, в мире, израиль