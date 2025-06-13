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На северо-западе Ирана прогремел взрыв

На северо-западе Ирана прогремел взрыв - РИА Новости, 13.06.2025

На северо-западе Ирана прогремел взрыв

Взрыв произошел в аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана, передает агентство Mehr. РИА Новости, 13.06.2025

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в аэропорту города Тебриз на северо-западе Ирана, передает агентство Mehr.Оно не уточнило в связи с чем он связан, однако до этого Израиль наносил удары по различным районам Ирана.Из видео, публикуемого агентством, виден поднимающийся высоко в небо столб черного дыма.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Взрыв в аэропорту иранского Тебриза В аэропорту иранского Тебриза произошел взрыв 2025-06-13T12:24 true PT0M19S

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иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", израиль, тебриз