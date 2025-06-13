https://ria.ru/20250613/vzryv-2022585303.html
В Тегеране прогремел новый взрыв
В Тегеране прогремел новый взрыв - РИА Новости, 13.06.2025
В Тегеране прогремел новый взрыв
Новый взрыв был слышен в северо-западной части иранской столицы Тегерана, передает госагентство исламской республики Mehr. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:39:00+03:00
2025-06-13T06:39:00+03:00
2025-06-13T06:43:00+03:00
тегеран (город)
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
хосейн салами
в мире
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_0:1:1914:1077_1920x0_80_0_0_e11cecec5b346215ebf67dfa557f72fd.png
ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Новый взрыв был слышен в северо-западной части иранской столицы Тегерана, передает госагентство исламской республики Mehr."Новый удар произошел в районе Читгяр (район, расположенный в северо-западной части Тегерана – ред.)", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.
https://ria.ru/20250613/oon-2022585560.html
https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html
тегеран (город)
иран
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_238:0:1675:1078_1920x0_80_0_0_c616218f9f0aab89599b221fb9109992.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, в мире, армия обороны израиля (цахал)
Тегеран (город), Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Хосейн Салами, В мире, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
В Тегеране прогремел новый взрыв
В Северо-западной части Тегерана прогремел новый взрыв