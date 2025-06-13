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В Тегеране прогремел новый взрыв

В Тегеране прогремел новый взрыв - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране прогремел новый взрыв

Новый взрыв был слышен в северо-западной части иранской столицы Тегерана, передает госагентство исламской республики Mehr. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:39:00+03:00

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тегеран (город)

иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

хосейн салами

в мире

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Новый взрыв был слышен в северо-западной части иранской столицы Тегерана, передает госагентство исламской республики Mehr."Новый удар произошел в районе Читгяр (район, расположенный в северо-западной части Тегерана – ред.)", - говорится в сообщении.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате атаки Израиля в пятницу утром по Ирану.

https://ria.ru/20250613/oon-2022585560.html

https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html

тегеран (город)

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тегеран (город), иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", хосейн салами, в мире, армия обороны израиля (цахал)