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На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв - РИА Новости, 13.06.2025
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв
Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T05:35:00+03:00
2025-06-13T05:35:00+03:00
2025-06-13T05:38:00+03:00
иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
исфахан
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Ранее телеканал сообщил, что иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля. При этом телеканал, как и в первом своем сообщении, не уточняет степень ущерба, нанесенного объекту.В иранских СМИ появились фотографии с дымом, который, как утверждается, идет из Натанза, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.
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иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", исфахан
Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Исфахан
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв
Еще один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе