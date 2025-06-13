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На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв - РИА Новости, 13.06.2025
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05:35 13.06.2025 (обновлено: 05:38 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/vzryv-2022579807.html
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв - РИА Новости, 13.06.2025
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв
Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025
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иран
израиль
операция израиля "восходящий лев"
исфахан
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Ранее телеканал сообщил, что иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля. При этом телеканал, как и в первом своем сообщении, не уточняет степень ущерба, нанесенного объекту.В иранских СМИ появились фотографии с дымом, который, как утверждается, идет из Натанза, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.
иран
израиль
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иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", исфахан
Иран, Израиль, Операция Израиля "Восходящий лев", Исфахан
На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв

Еще один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.
Ранее телеканал сообщил, что иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля. При этом телеканал, как и в первом своем сообщении, не уточняет степень ущерба, нанесенного объекту.
В иранских СМИ появились фотографии с дымом, который, как утверждается, идет из Натанза, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.
 
ИранИзраильОперация Израиля "Восходящий лев"Исфахан
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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