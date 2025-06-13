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На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв

На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв - РИА Новости, 13.06.2025

На иранском ядерном объекте в Натанзе прозвучал новый взрыв

Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T05:35:00+03:00

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иран

израиль

операция израиля "восходящий лев"

исфахан

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Ещё один взрыв произошел на иранском ядерном объекте в Натанзе, сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.Ранее телеканал сообщил, что иранский ядерный объект Натанз подвергся ударам со стороны Израиля. При этом телеканал, как и в первом своем сообщении, не уточняет степень ущерба, нанесенного объекту.В иранских СМИ появились фотографии с дымом, который, как утверждается, идет из Натанза, расположенного в провинции Исфахан в центральной части Ирана.

иран

израиль

исфахан

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2025

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иран, израиль, операция израиля "восходящий лев", исфахан