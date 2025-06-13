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Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2025

Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область

Два муниципалитета Белгородской области попали под удар ВСУ, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T18:35:00+03:00

2025-06-13T18:35:00+03:00

2025-06-13T18:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Два муниципалитета Белгородской области попали под удар ВСУ, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Два муниципалитета под ударом ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В посёлке Малиново Волоконовского района FPV-дрон атаковал служебный автобус — выбиты стёкла и посечён кузов. Второй дрон ударил по припаркованному автомобилю — транспортное средство повреждено. В селе Грушевка вследствие детонации дрона повреждены кровля и остекление административного здания предприятия", - написал он. Гладков уточнил, что в городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона на территорию домовладения повреждена хозпостройка. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник нанёс удар по движущемуся автомобилю — машина посечена осколками. От детонации второго дрона загорелась кровля частного дома — возгорание ликвидировано.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия