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ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 13.06.2025 (обновлено: 12:19 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/vsu-2022632565.html
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю
"Южная" группировка за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 1175... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:13:00+03:00
2025-06-13T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Южная" группировка за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 1175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что за неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю

МО РФ: ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки . Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Южная" группировка за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 1175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.
Уточняется, что за неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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