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ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю
"Южная" группировка за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 1175... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:13:00+03:00
2025-06-13T12:13:00+03:00
2025-06-13T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Южная" группировка за прошедшую неделю продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободила населенный пункт Заря, ВСУ потеряли до 1175 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Заря Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что за неделю на данном направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.
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вооруженные силы украины, безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю
МО РФ: ВСУ потеряли более 1175 военных в зоне действий "Юга" за неделю