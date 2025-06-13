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ВСУ потеряли более 1135 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1135 военных в зоне действий "Севера" за неделю - РИА Новости, 13.06.2025
ВСУ потеряли более 1135 военных в зоне действий "Севера" за неделю
Киев за неделю потерял свыше 1135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:11:00+03:00
2025-06-13T12:11:00+03:00
2025-06-13T12:19:00+03:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Киев за неделю потерял свыше 1135 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и четырех бригад теробороны", - говорится в сводке военного ведомства."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов", - отмечает МО РФ.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев
ВСУ потеряли более 1135 военных в зоне действий "Севера" за неделю
ВСУ потеряли более 1135 военных в зоне действий группировки "Север" за неделю