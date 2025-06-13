https://ria.ru/20250613/voyna-2022683285.html

Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану

Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану

Израильская атака на Иран может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты все страны региона, рассказал в беседе с РИА Новости РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:06:00+03:00

2025-06-13T17:06:00+03:00

2025-06-13T17:06:00+03:00

в мире

иран

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хосейн салами

али хаменеи

красный полумесяц

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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Израильская атака на Иран может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты все страны региона, рассказал в беседе с РИА Новости ливанский эксперт-иранист Мохамад Шамс. "(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху стремится разжечь весь регион, расширить фронт, уничтожить Иран и региональные силы сопротивления. Если Израиль расширит географию конфликта, он вполне может перерасти в тотальную войну, которая затронет все страны Ближнего Востока", - сказал Шамс. По словам эксперта, для Тегерана это "экзистенциальная битва", в которой может быть задействован весь военный и политический арсенал. По мнению собеседника агентства, Иран будет действовать поступательно. "В числе сильных козырей, которыми располагает Иран, — не только баллистические ракеты и беспилотники, такие как "Шахед-136", уже достигшие оккупированной Палестины. В случае необходимости Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину, перекрыть Ормузский пролив, заблокировать экспорт нефти из региона в мир — и применить ряд других шагов, которые могут стать полной неожиданностью для США и Израиля", - отметил Шамс. Ливанский эксперт подчеркнул, что в ближайшее время станет понятен уровень вовлеченности США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, цель которого полностью изменить расстановку сил на Ближнем Востоке и исключить Тегеран из процесса формирования нового регионального порядка. "Американцы сотрудничают с Израилем, но продолжают дипломатическую игру, заявляя, что они якобы ни при чем. Однако ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в более масштабную войну… Ответ Ирана Израилю будет, безусловно, очень сильным. Это вынудит США расширить свое вмешательство, что чревато перерастанием конфликта в прямое американо-иранское противостояние", - добавил Шамс. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T17:06 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, красный полумесяц, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение конфликта между израилем и ираном