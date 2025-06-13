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Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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17:06 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/voyna-2022683285.html
Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану
Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану
Израильская атака на Иран может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты все страны региона, рассказал в беседе с РИА Новости РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T17:06:00+03:00
2025-06-13T17:06:00+03:00
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
хосейн салами
али хаменеи
красный полумесяц
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Израильская атака на Иран может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты все страны региона, рассказал в беседе с РИА Новости ливанский эксперт-иранист Мохамад Шамс. "(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху стремится разжечь весь регион, расширить фронт, уничтожить Иран и региональные силы сопротивления. Если Израиль расширит географию конфликта, он вполне может перерасти в тотальную войну, которая затронет все страны Ближнего Востока", - сказал Шамс. По словам эксперта, для Тегерана это "экзистенциальная битва", в которой может быть задействован весь военный и политический арсенал. По мнению собеседника агентства, Иран будет действовать поступательно. "В числе сильных козырей, которыми располагает Иран, — не только баллистические ракеты и беспилотники, такие как "Шахед-136", уже достигшие оккупированной Палестины. В случае необходимости Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину, перекрыть Ормузский пролив, заблокировать экспорт нефти из региона в мир — и применить ряд других шагов, которые могут стать полной неожиданностью для США и Израиля", - отметил Шамс. Ливанский эксперт подчеркнул, что в ближайшее время станет понятен уровень вовлеченности США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, цель которого полностью изменить расстановку сил на Ближнем Востоке и исключить Тегеран из процесса формирования нового регионального порядка. "Американцы сотрудничают с Израилем, но продолжают дипломатическую игру, заявляя, что они якобы ни при чем. Однако ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в более масштабную войну… Ответ Ирана Израилю будет, безусловно, очень сильным. Это вынудит США расширить свое вмешательство, что чревато перерастанием конфликта в прямое американо-иранское противостояние", - добавил Шамс. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
иран
израиль
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4.7
96
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Видео ударов армии Израиля в Иране
Видео ударов армии Израиля в Иране
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в мире, иран, израиль, тегеран (город), хосейн салами, али хаменеи, красный полумесяц, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Хосейн Салами, Али Хаменеи, Красный полумесяц, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Ливанский эксперт предупредил о последствиях ударов Израиля по Ирану

Шамс: удары Израиля по Ирану могут спровоцировать тотальную войну в регионе

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh BahramiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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БЕЙРУТ, 13 июн - РИА Новости. Израильская атака на Иран может спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, в которую будут втянуты все страны региона, рассказал в беседе с РИА Новости ливанский эксперт-иранист Мохамад Шамс.
"(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху стремится разжечь весь регион, расширить фронт, уничтожить Иран и региональные силы сопротивления. Если Израиль расширит географию конфликта, он вполне может перерасти в тотальную войну, которая затронет все страны Ближнего Востока", - сказал Шамс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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По словам эксперта, для Тегерана это "экзистенциальная битва", в которой может быть задействован весь военный и политический арсенал. По мнению собеседника агентства, Иран будет действовать поступательно.
"В числе сильных козырей, которыми располагает Иран, — не только баллистические ракеты и беспилотники, такие как "Шахед-136", уже достигшие оккупированной Палестины. В случае необходимости Иран может пересмотреть свою ядерную доктрину, перекрыть Ормузский пролив, заблокировать экспорт нефти из региона в мир — и применить ряд других шагов, которые могут стать полной неожиданностью для США и Израиля", - отметил Шамс.
Ливанский эксперт подчеркнул, что в ближайшее время станет понятен уровень вовлеченности США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, цель которого полностью изменить расстановку сил на Ближнем Востоке и исключить Тегеран из процесса формирования нового регионального порядка.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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"Американцы сотрудничают с Израилем, но продолжают дипломатическую игру, заявляя, что они якобы ни при чем. Однако ситуация может выйти из-под контроля и перерасти в более масштабную войну… Ответ Ирана Израилю будет, безусловно, очень сильным. Это вынудит США расширить свое вмешательство, что чревато перерастанием конфликта в прямое американо-иранское противостояние", - добавил Шамс.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.
Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. В частности погибли командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, глава генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, а также командующий базой ПВО КСИР "Хатам аль-Анбия" Голам Али Рашид.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. По данным иранского Красного полумесяца, ударам Израиля подверглись не менее 60 локаций в восьми провинциях Ирана.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Хосейн СаламиАли ХаменеиКрасный полумесяцОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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