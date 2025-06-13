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Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.06.2025
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14:36 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/voyna-2022657054.html
Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий
Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.06.2025
Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий
Франция и Германия своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию, считает глава... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T14:36:00+03:00
2025-06-13T14:36:00+03:00
в мире
иран
франция
германия
леонид слуцкий (политик)
жан-ноэль барро
магатэ
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция и Германия своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в Telegram-канале.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что ядерная программа Ирана представляет угрозу для всего региона и в особенности для Израиля. "Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь "правом на самооборону" ? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона. Париж и Берлин своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию", - написал он. Депутат добавил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Ирану и выступает за политико-дипломатическое урегулирование. "Это в первую очередь предполагает прекращение атак и возврат к переговорам по иранской ядерной проблеме", - отметил парламентарий.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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иран
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в мире, иран, франция, германия, леонид слуцкий (политик), жан-ноэль барро, магатэ, операция израиля "восходящий лев"
В мире, Иран, Франция, Германия, Леонид Слуцкий (политик), Жан-Ноэль Барро, МАГАТЭ, Операция Израиля "Восходящий лев"
Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий

Слуцкий: Франция и Германия провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий
Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции ЛДПР, председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция и Германия своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в Telegram-канале.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что ядерная программа Ирана представляет угрозу для всего региона и в особенности для Израиля.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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13:44
"Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь "правом на самооборону" ? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона. Париж и Берлин своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию", - написал он.
Депутат добавил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Ирану и выступает за политико-дипломатическое урегулирование.
"Это в первую очередь предполагает прекращение атак и возврат к переговорам по иранской ядерной проблеме", - отметил парламентарий.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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В миреИранФранцияГерманияЛеонид Слуцкий (политик)Жан-Ноэль БарроМАГАТЭОперация Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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