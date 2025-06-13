https://ria.ru/20250613/voyna-2022657054.html

Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий

Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий - РИА Новости, 13.06.2025

Франция и Германия провоцируют войну на Ближнем Востоке, заявил Слуцкий

Франция и Германия своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию, считает глава... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:36:00+03:00

2025-06-13T14:36:00+03:00

2025-06-13T14:36:00+03:00

в мире

иран

франция

германия

леонид слуцкий (политик)

жан-ноэль барро

магатэ

операция израиля "восходящий лев"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Франция и Германия своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в Telegram-канале.Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что французская сторона неоднократно выражала глубокую обеспокоенность ядерной программой Ирана, в частности, в резолюции, недавно принятой Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). В свою очередь глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявлял, что ядерная программа Ирана представляет угрозу для всего региона и в особенности для Израиля. "Чего добиваются Франция и Германия, поддерживая удары Израиля по Ирану и прикрываясь "правом на самооборону" ? Израильские атаки на военную и гражданскую инфраструктуру, а также ядерные объекты Ирана чреваты масштабной эскалацией с последствиями, выходящими далеко за пределы региона. Париж и Берлин своими заявлениями провоцируют полномасштабную войну на Ближнем Востоке с перспективой перехода к глобальному противостоянию", - написал он. Депутат добавил, что Россия решительно осуждает удары Израиля по Ирану и выступает за политико-дипломатическое урегулирование. "Это в первую очередь предполагает прекращение атак и возврат к переговорам по иранской ядерной проблеме", - отметил парламентарий.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

франция

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, франция, германия, леонид слуцкий (политик), жан-ноэль барро, магатэ, операция израиля "восходящий лев"