https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел

Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел - РИА Новости, 13.06.2025

Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел

Небывалой, страшной, без пяти минут ядерной войной между Ираном и Израилем запугивали недолго. Всего несколько дней инсинуаций в СМИ — и выяснилось, что это... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T13:44:00+03:00

2025-06-13T13:44:00+03:00

2025-06-13T13:58:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

аналитика

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Небывалой, страшной, без пяти минут ядерной войной между Ираном и Израилем запугивали недолго. Всего несколько дней инсинуаций в СМИ — и выяснилось, что это были не инсинуации: Израиль действительно решил уничтожить иранскую ядерную программу военным путем, не считаясь со средствами и крутостью возможного ответа.Еще вчера все выглядело как блеф, подчиненный желанию президента США Дональда Трампа заключить с Тегераном сделку. Американцы требовали от иранцев полного отказа от обогащения урана, намекая, что в противном случае не смогут сдерживать воинственный порыв израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Отвергнув неприемлемое условие, Тегеран вроде бы добился смягчения позиции Вашингтона, но выдвинул собственное, тоже неприемлемое: запросил юридических гарантий, что сделка с Трампом, какой бы она ни была, не будет пересмотрена при следующем президенте, а Конституция США запрещает давать подобные гарантии.Казалось, что торги на повышенных тонах будут продолжаться еще какое-то время — хотя бы до вторника, так как у сына Нетаньяху на понедельник назначена свадьба. Сам Трамп заявлял, что израильская военная операция против Ирана стала "весьма вероятной", однако "не неминуемой". Но всего через несколько часов после этого заявления 200 израильских самолетов сбросили 330 боеприпасов на иранские ядерные объекты, военные базы и дома, где проживали ученые-ядерщики и ключевые силовики.Также атаки была проведены изнутри Ирана — с заблаговременно созданной израильскими спецслужбами базы для дронов-камикадзе. К утру Тегеран подтвердил гибель шести ведущих специалистов ядерной программы, начальника генштаба, командующего войсками ПВО и главы самой могущественной спецслужбы — Корпуса стражей исламской революции Хосейна Салами. Буквально за сутки до гибели Салами лично провозгласил, что "следующее столкновение с Израилем будет гораздо более сокрушительным и разрушительным".Верховный руководитель Исламской Республики Али Хаменеи дал военным карт-бланш на ответные действия. Ответ грозил стать даже ядерным: уже располагая достаточным количеством обогащенного урана, Иран якобы может собрать бомбу за несколько недель и применить ее против Израиля. Были ли эти слова пустыми, узнаем скоро, но ученого, их озвучившего, израильтяне теперь относят к ликвидированным целям.Если угроза все-таки будет исполнена, эскалация не закончится, как это было в случае с Японией в 1945-м. Считается, что у Израиля ядерное оружие есть уже сейчас — и оно будет применено по Ирану по принципу баш на баш. А разрастание конфликта до ядерного подключит к бомбардировкам Соединенные Штаты. Пока американцы заявляют, что никоим образом не причастны к подготовке и проведению израильской операции, но будут защищать Израиль от ответных ударов — и на этом основании призывают Иран к "сдержанности".Прежде Тегеран к призывам насчет сдержанности прислушивался — и отвечал Израилю скорее символически, будто хотел получить Нобелевскую премию мира в новой номинации для тех, кого пытаются втянуть в войну, а он не втягивается. Израиль в то же самое время утюжил иранских "прокси" в секторе Газа (ХАМАС) и Ливане ("Хезболла"). Кроме того, ЦАХАЛ воспользовался сменой власти в проиранской Сирии, чтобы расширить зону оккупации на Голанских высотах и полностью лишить сирийцев военной авиации.Редко кто выходит из казино при подобном везении. Решив, будто ухватил бога за бороду, Нетаньяху пытается вывести из игры на несколько лет еще и сам Иран. Не исключено, что это будет тот случай, когда к одиннадцати выпадает туз, но складывается впечатление, будто Тегеран изначально преувеличивал свою мощь: если бы он действительно мог сокрушить Израиль, весь мир наблюдал бы сейчас огни Хайфы в неромантическом смысле.В ожидании акта мести еврейское государство ушло в оборону. Шабат начался заблаговременно и стал тотальным: закрыты все школы и госучреждения, граждан просят держаться возле укрытий, введен режим чрезвычайного положения. Одновременно в аккаунте Министерства обороны Ирана в одной из социальных сетей появилась запись "пора поохотиться на крыс!".Израильская сторона ассоциирует себя с другим животным. Накануне Нетаньяху вложил в Стену плача записку с текстом "Народ поднимется, как лев". Сама операция получила название "Восстающий лев", и премьер призвал готовиться к тому, что она перерастет в полноценную войну с Ираном. "Вы знаете, что не бывает войн без цены. Нам предстоит долгое пребывание на передовой, гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор", — заявил он в специальном обращении.Нетаньяху обещает продолжать, пока "сохраняется ядерная угроза". С иранской стороны делались намеки, что такая угроза будет сохраняться всегда — до объектов глубокого залегания ЦАХАЛ попросту не добьет. Но это могло оказаться блефом, как и многое другое в поведении Ирана за последний год.Российские персоведы традиционно считают, что приоритет аятолл — это не священная война с Израилем, а сохранение своей системы власти. Вопрос в том, что для этой власти более разрушительно — широкомасштабная война или осознанный отказ от нее. На протяжении последнего года Тегеран, рассыпаясь в угрозах, осознанно шел по второму пути: шиитские богословы в халатах демонстрировали куда больше осторожности и благоразумия, чем израильские политики в пиджаках.Теперь может выясниться, что бессилия в тактике Тегерана было больше, чем благоразумия. Если даже бомбардировка ядерных объектов и выбивание иранских элит "по одному" обойдется без большой войны, значит над Исламской Республикой Иран нависла фатальная угроза.Единственное, за что в таких условиях можно не беспокоиться, это цены на нефть: они точно будут расти. А вот все прочие события на Ближнем Востоке не сулят партнеру России ничего хорошего, какой бы выбор ни сделал Тегеран — в пользу "твари дрожащей" или "право имеющего".

https://ria.ru/20250613/iran-2022641102.html

https://ria.ru/20250613/izrail-2022642432.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), аналитика