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Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном

Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном - РИА Новости, 13.06.2025

Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном

Явно одностороннее решение Нетаньяху ударить по ядерным и иным объектам Ирана неизбежно грозит вовлечением в конфликт администрации Трампа, которая пыталась... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:34:00+03:00

2025-06-13T12:34:00+03:00

2025-06-13T13:00:00+03:00

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Явно одностороннее решение Нетаньяху ударить по ядерным и иным объектам Ирана неизбежно грозит вовлечением в конфликт администрации Трампа, которая пыталась урегулировать проблему ядерной программы Тегерана путем переговоров. Эти переговоры вполне могли завершиться успехом, что, вероятно, и послужило спусковым крючком решения праворадикального кабинета Израиля пойти ва-банк, поставив Вашингтон перед свершившимся фактом.Нет сомнений в том, что это предприятие, которое обосновывается экзистенциальными мотивами, чревато неопределенным исходом, как и в случае с Газой. Тут уместен анализ в недавнем докладе корпорации РЭНД особенностей войн будущего — "рассредоточение" факторов военной силы в духе постмодернистского "тумана", без твердого окончания, скорее как постоянное состояние, требующее не менее постоянной мобилизации общества. То есть это будет испытанием на сплоченность израильского общества.В то же время оно приходится и на критический момент в трансформации Америки, запущенной консервативной революцией Трампа.Трампу придется вместо урегулирования ядерной программы переключиться на недопущение поражения Израиля, но опять же с опорой на Москву и, возможно, Пекин. Вновь может быть востребована "треугольная" дипломатия, что можно отнести к позитивным последствиям происходящего. Нельзя недооценивать военно-стратегический потенциал Ирана, ранее продемонстрированный в "мягком" варианте, включая гиперзвук и рои дронов.Легче всего предположить последствия для рынка нефти в плане роста цен с параллельным давлением США на ОПЕК и ОПЕК+ в целях увеличения добычи. В этом аспекте возможны негативные последствия для всей глобальной экономики, уход в доллар или, наоборот, ускорение обвала фондовых рынков, прежде всего в США, где для этого есть все условия.В плане геополитики, особенно ввиду предстоящего в конце этого месяца саммита НАТО, скорее всего можно ожидать более решительного выхода США из украинского конфликта с возложением всей ответственности за него со стороны Запада на европейских союзников.В целом может притормозиться антикитайская направленность политики Трампа и активизируются усилия по нормализации с Москвой.Не исключено, что на этот раз регионалы не будут спешить втягиваться в схему антииранской оси в регионе. Все будут следить за ходом конфликта.Применительно к внешней политике Трампа ее ждет очередное испытание на учет того, что в мировой политике свою роль играют факторы фатальности и судьбы, которые противостоят методам "транзакционной дипломатии".

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в мире, израиль, иран, аналитика