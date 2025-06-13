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Иранские военные готовы к ответу на удары Израиля по стране

Иранские военные готовы к ответу на удары Израиля по стране - РИА Новости, 13.06.2025

Иранские военные готовы к ответу на удары Израиля по стране

Иранские военные на 100% готовы к ответу на атаки Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:02:00+03:00

2025-06-13T06:02:00+03:00

2025-06-13T06:02:00+03:00

в мире

иран

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хосейн салами

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иранские военные на 100% готовы к ответу на атаки Израиля по Ирану, заявил представитель генштаба ВС армии Ирана Абольфазль Шекарчи. Иранские СМИ сообщали о гибели командующего КСИР Хосейна Салами, командующего центральным штабом "Хатам аль-Анбия" КСИР Голам Али Рашида, а также трех физиков-ядерщиков в результате израильских атак в пятницу утром по Ирану. "Вооруженные силы готовы на 100% и ответят мощным ударом", - сказал Шекарчи в прямом эфире. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не участвовал в ударах Израиля по территории Ирана и отметил, что Соединенные Штаты был проинформированы Израилем о нанесении ударов, которые, по их словам, "необходимы для самообороны".

https://ria.ru/20250613/iran-2022575949.html

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в мире, иран, израиль, хосейн салами, исраэль кац, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"